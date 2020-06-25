Осенью коронавирус наложится на грипп: эпидемиолог предупредила об опасности

Вторая волна коронавируса, которая ожидается осенью, будет осложнена другими острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом.

"Опасность осенью состоит в том, что будет соединение нескольких респираторных инфекций. Начнется грипп, начнутся другие острые вирусные инфекции. На это может наложиться и циркуляция коронавируса", – предупредила в эфире телеканала Obozrevatel TV врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Медик предположила, что в стране может понадобиться более мощная госпитальная база. "Нам нужно будет госпитализировать не только больных COVID-19, но и больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями".

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Вместе с тем она заметила, что санитарные меры, применяемые против распространения коронавируса, могут помочь и в случае с сезонными острыми респираторными инфекциями. "Если мы будем делать все, что должны делать, чтобы не инфицироваться коронавирусом, то именно это поможет нам не инфицироваться от других респираторных вирусных инфекций, в том числе и от гриппа", – сказала врач.

Она также порекомендовала вакцинироваться от гриппа, когда новые вакцины будут доступны. В первую очередь, это необходимо сделать людям из группы риска, подчеркнула медик.

Как писал OBOZREVATEL, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний Майк Тилдесли из Уорикского университета (Великобритания) озвучил прогноз, согласно которому вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября текущего года.