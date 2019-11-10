Осенняя усталость и хандра: диетолог назвала неожиданные причины

Причины жалоб на усталость, вялость и депрессию в осеннее время могут быть связаны не только со сменой времени года, но и с рядом других, более серьезных факторов.

Об этом в Instagram сообщила диетолог Кляуз Виктория. При этом она подчеркнула, что нельзя по одной жалобе, анализу или симптому назначать лечение.

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Недосып

Из-за ранних сумерек мы начинаем вечера проводить дома за компьютером или в социальных сетях, причем засиживаемся до глубокой ночи и получаем недосып, отмечает диетолог. По ее словам, недосып является первой причиной усталости, причем "думать, что "отоспаться на выходных" в итоге исправит ситуацию, большая ошибка, поскольку это лишь усугубит ситуацию", утверждает эксперт. По ее словам, наш мозг "любит рутину", для него важно постоянство, поэтому смена режима каждые 5 дней – это лишний стресс, а не отдых.

Дефицит железа

Если к симптомам "я устала" добавляется "постоянно мерзну", "у меня синяки под глазами", стоит как минимум исключить нехватку железа, уверяет диетолог.

Щитовидная железа

"То самое "нет сил" плюс нарушения сна, проблемы со снижением веса, "эмоциональные взрывы" на ровном месте, а также выпадение волос, сухость кожи могут быть связаны с работой щитовидной железы", – подчеркивает эксперт.

Инсулинорезистентность

Инсулин помогает глюкозе "перейти" из крови в клетки, и если чувствительность клеток к инсулину снижается, то и "топлива", глюкозы, они не получают, а когда энергии нет – быть усталости, отмечает диетолог.

Авитаминозы

"Один из частых дефицитов, который будет развиваться в осенне-зимний период, это недостаток витамина Д. Недостаток сложно восполнить только едой, а вот дозу нужно подбирать, исходя из анализов и никак иначе. Избыток витамина Д также вреден, как и недостаток", – резюмирует Виктория Кляуз.

"Причин усталости гораздо больше, я указала лишь самые частые. Также напомню, что этот пост не руководство по самодиагностике, и тем более по лечению. Ведь нельзя по одной жалобе, анализу или симптому назначать лечение. Пусть вас не коснется осенняя хандра", – отметила диетолог.

Напомним, ранее OBOZREVATEL описывал советы диетолога, которая рассказала, что в зимнее время во время дефицита витаминов нужно много употреблять сухофруктов, и описала, как правильно выбрать правильные продукты.

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