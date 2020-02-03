Осенний призыв в Украине: в Минобороны рассказали о масштабах

За осенний призыв 2019 года на службу в Украине было отправлено 15 200 призывников и 700 офицеров запаса.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос ТСН. Отмечается, что большинство призывников было направлено на службу в Вооруженных силах Украины – 9000 человек. Еще 4400 пошли служить в Национальную гвардию, 1000 – в Государственную пограничную службу, а 800 – в Государственную специальную службу транспорта. Таким образом Минобороны выполнило 100% планового задания.

Что касается офицеров запаса, то их осенью 2019 года призвали 700 человек. Они не привлекаются к участию в Операции Объединенных сил на Донбассе, если сами не решат добровольно заключить контракт.

Призыв в Украине "112 Украина"

"На военную службу призвано офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеющие высшее образование не ниже бакалавра и не проходившие военную службу. Призывники в обязательном порядке прошли трехмесячную подготовку на соответствующих курсах. После их завершения они назначены на первичные должности офицерского состава военных частей Вооруженных сил Украины", – пояснили в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет. Об этом говорится в указе, который глава государства подписал 16 января.

Однако министр обороны Андрей Загороднюк частично опроверг нововведение – во время весеннего призыва повестки получат, как и раньше, только юноши, достигшие 20 лет. 18- и 19-летние украинцы смогут попасть в армию лишь по собственному желанию.

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