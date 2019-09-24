Осенний призыв в Украине: генерал раскрыл детали

В рамках осеннего призыва-2019 в Вооруженные силы Украины, Нацгвардию и погранвойска планируют призвать 17 тыс. человек.

Как будет проходить призыв и что ждет уклонистов от армии, рассказал в эфире ObozTV генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов.

"17 тыс. призывников в этом году должны прийти по повесткам. Они пойдут не только в Вооруженные силы Украины, это общая потребность, которая включает Национальную гвардию, пограничные войска. Они будут поделены по направлениям. Треть из них остаются служить в регионе, где они призываются, а остальные отправляются в другой регион", – рассказал Гаврилов.

"Рассылаются повестки от военкомата на определенные категории людей. По закону этот парень должен прийти в военкомат. Если он не придет, наступает административная и уголовная ответственность. Сначала это будет административная, а потом, если он в бега ушел, то могут быть уголовные элементы", – подчеркнул генерал запаса.

По его словам, даже молодым людям, которые намерены "косить" от армии до достижения непризывного возраста 27 лет, не удастся уйти от ответственности.

"Если будет заведено административное или уголовное дело, то оно не будет закрыто до того времени, пока его не найдут. В войско брать скорее всего не будут, но штраф или какие-то работы обязательно будут", – пообещал он.

Гаврилов уточнил, что молодых людей, которых набирают в Вооруженные силы по призыву, не привлекают к проведению Операции Объединенных сил на востоке Украины.

Генерал напомнил, что на период службы в армии люди сохраняют за собой места, где работали, даже если это частные компании. Также он отметил, что люди, прошедшие службу в армии, потом имеют приоритет при устройстве на государственную службу.

Также он прокомментировал практику военкоматов устраивать облавы на призывников: "Я думаю, это какие-то экстремальные варианты, это пахнет еще советскими подходами и невозможностью военкоматов решить задачи нормальным способом".

ukrinform.ru

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