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Осенний призыв-2020: Кабмин утвердил количество срочных военных

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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  • В ряды украинской армии призовут 13 570 человек

  • Объем расходов на проведение призыва на срочную службу составит почти 60 млн грн

Осенний призыв в Украине

В среду, 23 сентября, Кабинет министров утвердил количество призывников в украинскую армию на октябрь-декабрь 2020 года.

Согласно приложению к распоряжению правительства, осенью этого года в ряды украинской армии призовут 13 570 человек. Из них в Вооруженные силы – 7 500, Государственная специальная служба транспорта – 600, Национальная гвардия – 4 970 и Госпогранслужба – 500.

Больше всего призывников будет в Днепропетровской области – 1 265, меньше в Луганской – 228. В Киеве призовут 547 человек.

Общий объем расходов на проведение призыва на срочную службу составит 58 312 054,1 грн. Из которых 32,23 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 21,36 млн грн – в Нацгвардию, 2,14 млн грн – в Госпогранслужбу и 2,58 млн грн – в Госспецтрансслужбу.

Отметим, что на одного призывника потратят 4297,13 грн. Из них 4204 грн – выплата помощи призывнику, а 93,13 грн – для подготовки и проведения призыва.

Поясним, что к осеннему призыву будут допущены граждане Украины от 18 до 27 лет. При этом призыв в возрасте 18-19 лет проводится по собственному желанию (по письменному заявлению)

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный штаб Вооруженных сил запланировал сократить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу.

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