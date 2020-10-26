Осенние каникулы в Украине 2020: когда закончатся и что дальше

Осенние каникулы в школах Украины в 2020 году, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, начались 15 октября и должны закончиться в пятницу, 30 октября.

Таким образом, учебный процесс для школьников должен возобновиться в понедельник, 2 ноября.

При этом не исключено, что после завершения каникул школы в зависимости от эпидемической ситуации могут перейти на дистанционную или смешанную форму обучения.

В Киеве осенние каникулы должны завершиться 29 октября. А вузы и учреждения профессионально-технического образования, по рекомендации министерства, проводят обучение в дистанционной форме с 15 октября по 15 ноября.

Что касается других регионов, там осенние каникулы начались в разное время, но также раньше обычного. Дети должны вернуться в школы после 30 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет ранее сообщил, что после окончания осенних каникул в Украине наибольшие шансы вернуться к полноценной учебе будут иметь ученики начальных классов.