Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

На период рождественских и новогодних праздников украинцев ожидает колебания температур от +2 до -8 градусов. По всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Подробнее о погоде в Украине и Европе узнавал OBOZREVATEL.

Католическое Рождество

По данным Укргидрометцентра, в период с 23 по 25 декабря погода в Украине будет колебаться около нуля градусов, в связи с чем ожидаются дожди с мокрым снегом.

"23 декабря температура будет преимущественно около нуля градусов, где-то в пределах +2...-2, местами умеренный снег и мокрый снег. 24 декабря днем в большинстве областей начнется дождь, который к вечеру перейдет в мокрый снег. В ночь на 25 декабря температура снизится до 4...6 мороза, и уже мокрый снег перейдет в небольшой снег, а днем будет слабый мороз", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Украинцев просят быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

Прогноз погоды на 23 декабря meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 декабря meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 декабря meteo.gov.ua

Новый Год и Православное Рождество

В Укргидрометцентре пока не предоставляют детального прогноза на новогодние праздники, однако нашему изданию Роман Мурмыло сообщил, что по предварительным данным ничего экстраординарного от погоды в эти дни ожидать не приходится.

"Скорее всего, новогодняя ночь будет морозной, это по предварительным данным, а днем будет держаться слабый мороз. Тенденция будет сохраняться", – сказал он.

Вести

Более подробные температурные показатели предоставил народный синоптик Василий Горбань в эфире ObozTV.

По его словам, уже с 28 декабря стоит ожидать снижения температуры до -6...-8 градусов, а 29 и 30 декабря в Украине будет идти снег.

"С 1 по 3 января будут легкие морозы -3...- 4 со снегом, после чего на несколько дней потеплеет. А на Рождество, 7-8 января, снова похолодает до -2...- 4 градусов мороза", – сообщил Горбань.

А вот настоящая зима, как говорит народный синоптик, придет в Украину примерно с 15 января.

"Будет быстрое снижение температур, остальные полмесяца температура достигнет 20...25 градусов мороза. Сильный снег будет в период с 12 по 18 января, также будет идти снег в последние несколько дней месяца", – рассказал Горбань.

На Крещение 19 января синоптик прогнозирует 9...14 градусов ниже нуля.

Погода в Европе

В соседней Польше на Католическое Рождество ожидается теплая и влажная погода. Температура будет достигать 4 градусов тепла. 23 декабря вечером пройдет дождь, 24 и 25 декабря выпадет снег.

На Новый Год температура немного снизится до + 1...+ 2 градусов, на 31 декабря в Варшаве будет продолжать идти дождь, однако 1 января – облачно с прояснениями. На Рождество температура будет колебаться около нуля с осадками в виде мокрого снега.

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В Чехии и Германии будет еще теплее, так, в воскресенье, 23 декабря, температура воздуха поднимется до среднем до + 7...+ 10 градусов, ожидается переменная облачность с дождями. В последующие несколько дней температура снизится до + 4...+ 5 градусов.

В новогоднюю ночь немного приморозит, 1 января в обоих странах ожидается до +5 градусов с вероятным мокрым снегом. Такая тенденция сохранится и на Рождество.

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Достаточно теплыми новогодние и рождественские праздники будут в Австрии, в среднем 6 градусов тепла. Как и в предыдущих странах возможен мокрый снег на весь период праздничных дней.

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Во Франции на Католическое Рождество будет по осеннему тепло – до +14, из осадков на 23 и 24 декабря ожидаются сильные дожди. На Новый Год во французской столице будет солнечно и до 4 градусов тепла. На Рождество температура будет +7 и вообще без осадков.

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Также на Новый Год будет тепло в Италии и Испании – до +13 градусов, осадков не ожидается. На 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.

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