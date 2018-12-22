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Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

1.1тЧитать материал на украинском

На период рождественских и новогодних праздников украинцев ожидает колебания температур от +2 до -8 градусов. По всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Подробнее о погоде в Украине и Европе узнавал OBOZREVATEL.

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Католическое Рождество

По данным Укргидрометцентра, в период с 23 по 25 декабря погода в Украине будет колебаться около нуля градусов, в связи с чем ожидаются дожди с мокрым снегом.

"23 декабря температура будет преимущественно около нуля градусов, где-то в пределах +2...-2, местами умеренный снег и мокрый снег. 24 декабря днем в большинстве областей начнется дождь, который к вечеру перейдет в мокрый снег. В ночь на 25 декабря температура снизится до 4...6 мороза, и уже мокрый снег перейдет в небольшой снег, а днем будет слабый мороз", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

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Прогноз погоды на 23 декабря

Прогноз погоды на 23 декабря

meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 декабря

Прогноз погоды на 24 декабря

meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 декабря

Прогноз погоды на 25 декабря

meteo.gov.ua

Новый Год и Православное Рождество

В Укргидрометцентре пока не предоставляют детального прогноза на новогодние праздники, однако нашему изданию Роман Мурмыло сообщил, что по предварительным данным ничего экстраординарного от погоды в эти дни ожидать не приходится.

"Скорее всего, новогодняя ночь будет морозной, это по предварительным данным, а днем будет держаться слабый мороз. Тенденция будет сохраняться", – сказал он.

Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

Вести

Более подробные температурные показатели предоставил народный синоптик Василий Горбань в эфире ObozTV.

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По его словам, уже с 28 декабря стоит ожидать снижения температуры до -6...-8 градусов, а 29 и 30 декабря в Украине будет идти снег.

"С 1 по 3 января будут легкие морозы -3...- 4 со снегом, после чего на несколько дней потеплеет. А на Рождество, 7-8 января, снова похолодает до -2...- 4 градусов мороза", – сообщил Горбань.

А вот настоящая зима, как говорит народный синоптик, придет в Украину примерно с 15 января.

"Будет быстрое снижение температур, остальные полмесяца температура достигнет 20...25 градусов мороза. Сильный снег будет в период с 12 по 18 января, также будет идти снег в последние несколько дней месяца", – рассказал Горбань.

На Крещение 19 января синоптик прогнозирует 9...14 градусов ниже нуля.

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Погода в Европе

В соседней Польше на Католическое Рождество ожидается теплая и влажная погода. Температура будет достигать 4 градусов тепла. 23 декабря вечером пройдет дождь, 24 и 25 декабря выпадет снег.

На Новый Год температура немного снизится до + 1...+ 2 градусов, на 31 декабря в Варшаве будет продолжать идти дождь, однако 1 января – облачно с прояснениями. На Рождество температура будет колебаться около нуля с осадками в виде мокрого снега.

Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

gismeteo.ua

В Чехии и Германии будет еще теплее, так, в воскресенье, 23 декабря, температура воздуха поднимется до среднем до + 7...+ 10 градусов, ожидается переменная облачность с дождями. В последующие несколько дней температура снизится до + 4...+ 5 градусов.

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В новогоднюю ночь немного приморозит, 1 января в обоих странах ожидается до +5 градусов с вероятным мокрым снегом. Такая тенденция сохранится и на Рождество.

Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

gismeteo

Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

gismeteo

Достаточно теплыми новогодние и рождественские праздники будут в Австрии, в среднем 6 градусов тепла. Как и в предыдущих странах возможен мокрый снег на весь период праздничных дней.

Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

gismeteo

Во Франции на Католическое Рождество будет по осеннему тепло – до +14, из осадков на 23 и 24 декабря ожидаются сильные дожди. На Новый Год во французской столице будет солнечно и до 4 градусов тепла. На Рождество температура будет +7 и вообще без осадков.

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Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

gismeteo

Также на Новый Год будет тепло в Италии и Испании – до +13 градусов, осадков не ожидается. На 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.

Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

gismeteo

Осеннее тепло и морозы: дан подробный прогноз на праздники в Украине и Европе

gismeteo

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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