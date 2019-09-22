Осень вступила в права: синоптики изменили прогноз по Украине

В воскресенье, 22 сентября, в Украине будет переменчивая погода – 12-23°, в некоторых регионах ожидается дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Погода в Украине 22 сентября: синоптики изменили прогноз storymil.com

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура днем 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части до 23°, в восточных областях 12-17°.

При этом тех, кто собирается в горы еще раз предупредили об ухудшении погодных условий – в Карпатах выпал снег и существенно снизилась температура воздуха.

Погода в Украине 22 сентября Скриншот

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