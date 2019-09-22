Осень вступила в права: синоптики изменили прогноз по Украине

В воскресенье, 22 сентября, в Украине будет переменчивая погода – 12-23°, в некоторых регионах ожидается дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Погода в Украине 22 сентября: синоптики изменили прогноз
storymil.com
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.
Температура днем 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части до 23°, в восточных областях 12-17°.
При этом тех, кто собирается в горы еще раз предупредили об ухудшении погодных условий – в Карпатах выпал снег и существенно снизилась температура воздуха.
Погода в Украине 22 сентября
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала 22 сентября ощутимое потепление и солнечную погоду.
Осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.
Зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет слишком суровой.
В то же время британские метеорологи предупредили, что зима в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.
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