Осень отступила: синоптики уточнили прогноз "бабьего лета" в Украине

В Украине во вторник, 10 сентября, прогнозируется теплая и солнечная погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в Карпатском регионе ночью кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с.

"Бабье лето" в Украине Иллюстрация

Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днём 23-28°.

В Киеве во вторник будет без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днем 25-27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины с понедельника, 9 сентября, и до пятницы, 13 сентября, ожидается теплая погода. В основном, будет облачно с прояснениями.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал