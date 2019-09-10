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10 сентября • обновлено в 06:25
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Осень отступила: синоптики уточнили прогноз "бабьего лета" в Украине

2.1т Читать материал на украинском

В Украине во вторник, 10 сентября, прогнозируется теплая и солнечная погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в Карпатском регионе ночью кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях 7-12 м/с.

Новости
"Бархатный сезон" в разгаре: прогноз погоды в Украине на 10 сентября от ObozTV

"Бабье лето" в Украине

"Бабье лето" в Украине

Иллюстрация

Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днём 23-28°.

В Киеве во вторник будет без осадков, температура воздуха ночью 12-14°, днем 25-27°.

Осень отступила: синоптики уточнили прогноз "бабьего лета" в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины с понедельника, 9 сентября, и до пятницы, 13 сентября, ожидается теплая погода. В основном, будет облачно с прояснениями.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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