Осень наступит в срок: появился прогноз на начало сентября в Украине

Первые дни сентября в Украине будут очень холодными, а потом снова потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, передают "Факты". По его словам, начало сентября будет дождливым.

В то же время он подчеркнул, что до конца второй декады августа в Украине будет жарко.

Осень в Украине Иллюстрация

"После жары, которая продержится недолго, температура воздуха начнет постепенно снижаться. А в последнюю декаду августа установится безоблачная и теплая погода. В самом конце лета столбик термометра снова начнет падать", - спрогнозировал синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики говорили,что в сентябре ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

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