Осадки не спасут Крым от недостатка воды в 2021 году, – эксперт

Осадки в 2021 году не наполнят водохранилища оккупированного Россией Крыма.

Как сказал в комментарии "Крим.Реалии" заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк, ситуация с обезвоживанием Крыма в этом году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Те осадки, которые выпадают, фактически не являются стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед "властью" Крыма", – отметил он.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части Украины прекратили.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует помешать сотрудничеству крупной международной компании с Россией в работе над опреснением воды в Крыму.

В Министерстве иностранных дел России считают, что проблема вододефицита в Крыму будет решена независимо от действий Украины.

Сейчас на полуострове остановили перекачку воды с Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя. С 15 труб вода льется только из половины со слабым напором.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.