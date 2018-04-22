Зранку подруга прислала ось такі фото. Чесно, я подумала, що це знімки Лук’янівського СІЗО, але ні, ось так зараз виглядає інфекційне відділення дитячої лікарні у Борисполі. Ще раз - ІНФЕКЦІЙНЕ відділення дитячої лікарні у передмісті Києва, а точніше за 30 км від столиці. Я чомусь завжди думала, що дитячі відділення мають бути "вилизані", все має бути стерильне й ідеально чисте.

Подивіться на ці ліжка, ну точно привіт із 80-их.

Иии, матрац… Навіть боюсь подумати, скільки років ним користувались, судячи з його вигляду. А на ньому мають спати діти, навіть немовлята.

Туалети… Не знаю навіть як і описати… Холод такий, що чоловік подруги привіз здому обігрівач. Навіть чайник привіз, щоб можна було кип’ятити воду, бо гарячої води там і близько немає.

- Добре, що холодна є, - буркнула медсестра подружці, коли та поцікавилась, чим їй підмити дитину.

Далі цитую: "підлога не вимита і навіть не помита після попередніх хворих, під ліжками сміття, наче там тиждень не прибирали".

Дивіться і аналізуйте самі.

І до речі, це не пост про зраду, це пост об’єктивної реальності.