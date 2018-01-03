Сорян, розумію, що нападки на Студия "Квартал 95" і Владимир Зеленский (Vladimir Zelenskiy) вже всім набридли. Але в новорічну ніч, здається, цим персонажам таки вдалося пробити дно остаточно. Передивіться відео за посиланням. Цікаво, що з ютюб-каналу Кварталу його, як тільки почало підніматися обурення, швиденько видалили. Мабуть, в надії, що якщо нема що перепощувати, то все стихне. Але ж рукописи не горять, угу.
Передивились?
Су*а, що це?!? Неприхована пропаганда гомофобії, ненависті до людини через її сексуальну орієнтацію? Заклик будь-якого представника ЛБГТ автоматом вважати якимось виродком, з яким на одному гектарі не можна присісти? Остання фраза - це майже повна цитата одного з "жартів" в цьому феєричному пі*дє*і.
Пацантре, ви б вже зовсім не соромилися, га? Запропонували просто спалювати серця геїв, та й все тут. Піпл в залі ж все схаває, правда?
Але питання навіть не в тупорилих жартах й пропаганді ненависті. І навіть не в геях. Фішка в тому, що весь цей номер - це майже 100-%-ва калька з російського дискурсу. Який вливається у вуха за порєбріком останні років 10. Передовсім - через розважальний продукт.
Вибачайте, що піарю запорєбріківське, але раджу вам передивитися п'яток оглядів расіянського кінолайна, надто ж "комедій", від блогера BadComedian на ютюбі. І ви вжахнетесь, наскільки вищенаведений треш від Зеленського вкладається в цю канву. Канву плекання якомога більшого рівня ненависті до будь-кого інакшого в суспільстві. Адже тупому бидлу, яке ненавидить все не таке, як воно саме, найпростіше вливати у вуха агітпроп. Й керувати ним. П'ятихвилинки ненависті в гуморі, угу.
Й ось Квартал годує українців тим самим. Знаєте, я зараз не про смаки. Якщо комусь подобається повторення одних й тих самих штампів та бородатих анекдотів часів розвиненого совку про тещу та свекруху - окей, це його справа. Але коли ці персонажі починають нам у вуха вливати російський дискурс, їх треба просто аннігілювати.
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