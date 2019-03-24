''Меня напрягают русскоязычные националисты'': Вятрович объяснил свои слова

Русский язык является "оружием против украинской нации", поэтому существование русскоязычных украинских националистов невозможно.

Об этом в эфире ObozTV сказал директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, комментируя свое нашумевшее заявление о национализме и русском языке. При этом историк уточнил, что следует различать украинских националистов и украинских патриотов.

"Я абсолютно спокойно отношусь к русскоязычным украинцам, более того, многие из них являются настоящими патриотами, которые готовы защищать страну, некоторые из них даже отдали свои жизни за это. Но когда мы говорим об украинском национализме, это немного другое явление, чем патриотизм", – пояснил директор УИНП.

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Вятрович отметил, что национализм больше связан не с понятиями государства или родины, а с понятием нации, а украинская нация невозможна без украинского языка.

"Украинский язык является одной из определяющих характеристик, которые делают украинскую нацию украинской. Поэтому я считаю, что неукраиноязычные украинские националисты невозможны. Возможны националисты, но они будут не украинскими. Для украинского националиста не отстаивать украинский язык является абсолютно невозможным, потому что украинский язык является сердцевиной национальной идентичности", – заявил он.

"Когда мы говорим о русскоязычных националистах, надо понимать, что русский язык был и, к сожалению, остается оружием против украинской нации, против украинцев как национального сообщества. Это язык, который был инструментом денационализации украинцев", – добавил Вятрович.

Владимир Вятрович

Как сообщал OBOZREVATEL:

Директор УИНП Владимир Вятрович заявил, что его "напрягают" националисты, которые говорят на русском языке.

Также Владимир Вятрович рассказал, как историю Украины избавят от российских мифов.

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