Оргии, изнасилования, садо-мазо: 5 самых громких секс-скандалов Средневековья

Средневековье и эпоха Возрождения известны множеством сексуальных скандалов.

Так, Вильгельма Завоевателя называли "Бастардом", так как его отец согрешил с дочерью кожевника, Леонардо да Винчи обвиняли в увлечении оргиями, а папе римскому Иоанну XXIII приписывали изнасилование 300 монахинь, пишет Disgusting Men. Издание приводит пять самых громких скандалов того времени.

Король Швеции Вальдемар, изменивший жене с ее сестрой, XIII век

Вальдемар I Биргерссон (фото: Wikipedia)

Вальдемар I Биргерссон был женат на дочери датского короля Эрика IV, Софии. А ее младшая сестра, Ютта, сбежала из монастыря, попросила приюта у родственницы и сразу же соблазнила ее мужа. Шведский король и Ютта не скрывали своей связи, более того, у них родился ребенок. Вальдемар был настолько увлечен, что решил просить лично у папы римского разрешения о разводе со слишком скучной старшей сестрой, чтобы жениться на младшей, которая любила приключения и спонтанный секс.

Однако папа не только отказал монарху, но и обязал его выплатить крупную индульгенцию. Так, церковь официально признала его тяжким грешником, за что вынуждены были расплачиваться простые налогоплательщики.

В Швеции Вальдемара объявили недееспособным и свергли. Он еще долго пытался поднять восстания и ввести в страну иностранные войска, но это только усугубило его положение. Вместо домашнего ареста история закончилось убийством: судя по всему, его заморили голодом в 1302 году в тюрьме Нючепингсхус.

Бальтазар Косса: пират и распутник, который стал папой Иоанном XXIII, XIV век

Бальтазар Косса – папа Иоанн XXIII (фото: Wikipedia)

Папа Бальтазар Косса начинал как простой студент, промышлявший грабежом в университете Болоньи, а впоследствии стал лидером команды пиратов, которая орудовала на побережье Средиземного моря.

Его любовницей была женщина, официально объявленная ведьмой и приговоренная к сожжению, но все это не помешало Бальтазару попасть на службу к папе Урбану VI и даже дослужиться до епископа. Под началом Его Святейшества пират пытал, убивал и запугивал врагов папы.

После смерти Урбана Бальтазар занял престол в Пизе как Иоанн XXIII. Но уже через год он был свержен. Ему предъявили обвинение из 74 пунктов: убийство папы Урбана, содомия, изнасилование 300 монахинь, секс с собственной внучкой, отрицание загробной жизни, пытки епископов, продажа святых мощей, валютные операции, поджоги монастырей и прочее.

Также якобы имела место оргия с целой семьей, включая отца, мать, сына и малолетних дочерей. При всем этом Бальтазару хватило наглости прийти к новому папе с повинной и тот вернул ему сан епископа Болоньи.

Пьер Абеляр и его ученица Элоиза: фатальная история любви, XII век

Пьер Абеляр и Элоиза (фото: Wikipedia)

Пьер Абеляр был одним из самых известных философов средневековья, клириком, схоластом, теологом, оратором, проповедником, поэтом и музыкантом. Также он подрабатывал преподавателем.

Однажды его ученицей стала 17-летняя Элоиза, дочь одного из духовных патронов Парижа, каноника Фульбера. Но Абеляр воспылал страстью к Элоизе, ответившей ему полной взаимностью. В результате девушка забеременела и Фульбер приказал философу жениться на ней и признать сына. Абеляр согласился, но Элоиза решила вернуться в дом дяди: несмотря на состоявшееся венчание, она отказывалась от брака с Пьером. Она думала, что это уничтожит его духовную карьеру.

Фульбер решил, что это Пьер отговорил ее от брака и из мести подослал своих слуг, которые ночью ворвались в дом Абеляра и кастрировали его.

Абеляр ушел в монахи, как и Элоиза, а их сын Астролябий воспитывался Фульбером. Пара до самой смерти писала друг другу платонически-любовные письма.

Разврат в женском монастыре Литтлмор, начало XVI века

Паб "Приорат" был открыт в одной из пристроек заброшенного монастыря (фото: news.artnet.com)

Женский монастырь Литтлмор был построен в графстве Оксфордшир в 1245 году. К XV веку он прославился как настоящее гнездо разврата и воровства. Так, монахини завлекали молодых сельских парней в обитель и устраивали оргии. А когда закончились запасы вина, – стали продавать утварь.

Все могло продолжаться и дальше, если бы не новая настоятельница Кэтрин Уэллс, которая имела склонность к садо-мазо. За восемь лет ее правления накопилось множество жалоб от монахинь, и в 1518 году сюда прибыл комиссар от епископа Линкольна.

Оказалось, что Литтлмор превратился в настоящий бордель. Монахини голодали, так как продали почти все запасы еды, вина также не осталось. Кроме того, настоятельница родила дочку от священника из Кента по имени Ричард Хьюз; средства от распроданных подсвечников и серебряных подносов она копила на приданое для дочери.

В итоге по указу епископа монастырь расформировали (перед этим он едва не сгорел дотла, подожженный монахинями). Здание оказалось заброшенным, но через 200 лет в единственном сохранившемся пристрое открыли паб "Приорат". В 2013 году его разгромила толпа пьяных футбольных болельщиков.

Император Чжэнде и его сексуальные развлечения, XVI век

Император Чжэнде имел любовников среди евнухов, около сотни из которых он усыновил (фото: Pinterest)

Император Чжэнде из династии Мин знал арабский, монгольский и санскрит; провел успешные военные походы против монголов, обезопасив северные границы, предотвратил крупное восстание. Но больше он запомнился своим эксцентричным сексуальным поведением. Так, Чжэнде имел любовников среди евнухов, около сотни из которых он усыновил. Также он переодевался простым горожанином и ходил по дешевым борделям, иногда приводя ничего не подозревающих проституток к себе во дворец.

Но самым скандальным был тот факт, что фаворитом Чжэнде был исламский подданный Саид Хусейн, наместник города Хами. Есть предположение, что это была скорее политическая, чем любовная связь: Хами был крупнейшим оплотом в защите страны от монголов. Возможно, для императора это был надежный и привычный способ сплочения с подчиненными.

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