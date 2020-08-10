Пересадить органы в Украине сможет каждый нуждающийся: сколько будут стоить операции и кто будет платить

В Украине взялись за развитие трансплантологии – пересадки органов от донора к реципиенту. Во власти уверяют: такие операции у нас будут стоить в 5-6 раз дешевле, чем за рубежом, и станут доступными для всех, кому необходимы. Это повысит шанс сохранить жизни тысяч людей. К тому же, качественное оказание услуги по более низкой цене может привлечь иностранцев в Украину. Ежегодно 5 тыс. украинцев нуждаются в пересадки органов , из них ежедневно умирают девять, так и не дождавшись операции.

Когда в Украине будут массово пересаживать органы и сколько это будет стоить – читайте в материале OBOZREVATEL.

За время независимости пересадили 8 сердец

По словам медиков, до недавнего времени ситуация с операциями по пересадке органов в Украине вообще была плачевной. Например, за время независимости пересадили лишь 8 сердец, тогда как в соседней Беларуси таких операций делают около сотни ежегодно.

Долгое время в Украине существовала исключительно семейная трансплантология, это когда родственники давали свои органы для пересадки. В прошлом году в декабре заработал пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по трансплантации, которым государство полностью покрывает все расходы на ее проведение. Минздрав утвердил тарифы, а "пилотный проект" расширили до 24 медучреждений. В этом году в различных больницах украинские врачи провели 69 органных трансплантаций и 110 пересадок костного мозга. Все средства для этого медучреждения получили авансом от государства. Денег должно хватить более, чем на 100 операций в общей сложности до конца года. В Минздраве настроены, чтобы через три года все украинцы, нуждающиеся в трансплантации, могли сделать ее по месту жительства.

Пока что желающие могут обращаться в соответствующие медицинские учреждения и становиться в "лист ожидания". За последние полгода в Украине пересадили 5 сердец, 9 почек, одну печень и поджелудочную железу. Пересадка последнего из указанных органов была проведена в нашей стране впервые.

Однако для полноценного внедрения этой системы нужны две составляющие: единый реестр пациентов – лист ожидания и донорские органы. Все это должно заработать уже с 1 января 2021. Вот утвержденные правительством тарифы на операции по пересадке органов в Украине:

Аллотрансплантация почки (от живого донора) – 323 798 грн.

Аллотрансплантация почки (посмертно) – 397 884 грн.

Трансплантация сердца / комплекса "сердце-легкие" – 609366 грн.

Пересадка печени / части печени (посмертно) – 929125 грн.

Донорский этап по каждому органу – 74086 грн.

"В Украине фактически не проводились трансплантации, это были единичные родственные пересадки почек и еще меньше – печени. Посмертных трансплантаций почти не было. А на прошлой неделе в Украине провели первую несемейную трансплантацию поджелудочной железы! Первую! Этому же пациенту трансплантировали и почку", – рассказала OBOZREVATEL депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева из комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По ее словам, при потребности в почти 5 тыс. трансплантаций в год за все время независимости было проведено чуть более 2 тыс. Поэтому "люди стояли в бесконечных очередях на лечение за рубежом или же собирали деньги по всему миру": "Я тоже столкнулась с этой проблемой еще до своего депутатства. У меня есть товарищ, которому дважды пересаживали почку за рубежом "за все деньги мира". Длинные очереди, ожидания донорского органа не один год, даже после 100-процентной предоплаты. Даже при наличии денег. Каждая страна работает так: сначала реципиента ищут среди своих граждан, и только если орган никому из них не подходит, могут пересадить иностранцу".

Самый известный кардиохирург Украины, который, кстати, впервые в нашей стране пересадил сердце, Борис Тодуров, в комментарии OBOZREVATEL тоже подтвердил, что ежегодно 5 тыс. украинцев умирают, не дождавшись того или иного донорского органа. Это почки, печень, сердце, легкие, поджелудочная железа. Около трех тыс. человек становятся слепыми ежегодно, потому что нет пересадки роговицы глаза. Люди умирают от того, что не могут получить донорский орган.

Ежегодно нам нужно делать хотя бы тысячу трансплантаций сердца, чтобы обеспечить потребность хотя бы молодых пациентов – 18-35 лет: "За границу на трансплантацию попадают одни счастливчики, западная Европа для нас практически закрыта. Там не могут удовлетворить своих реципиентов. Однако тысячи украинцев едут за границу и оперируются там за очень большие деньги. Например, пересадка сердца в Беларуси стоит 110-120 тыс долл., тогда как в Украине себестоимость такой операции в 5-6 раз ниже – около 20 тысяч".

Беларусь опережает Украину

Беларусь – единственная страна на постсоветском пространстве, входящая в топ-30 стран по развитию трансплантации. Там действует презумпция согласия: умерший человек автоматически может стать донором. Несмотря на это, врачи еще согласовывают этот момент с его родственниками, хотя по закону это делать не обязательно. Также при жизни человек может написать добровольный отказ о передаче своих органов в случае смерти.

Вторая страна, куда украинцы массово едут на операции по пересадке – Индия, где наличие донорских органов превышает собственные нужды. Операция по пересадке сердца там стоит $100 тыс., расходы на себя берет государство.

В Украине, в отличие от Беларуси, наоборот действует презумпция несогласия. То есть каждый украинец автоматически не согласен на донорство, если при жизни не написал соответствующего заявления или после его смерти против выступают его родственники. Хотя один человек теоретически может быть донором для 8-ми человек, которым способен продлить жизнь еще на 10-20 лет.

"Я поддерживаю введение презумпции согласия, и думаю, что через несколько лет мы сможем это сделать. Крайне важно сейчас популяризировать донорство, потому что оно действительно спасает жизни. Нет никакой "черной трансплантации", это прозрачный процесс, в котором задействовано до сотни человек. Но люди будут доверять нам только после того, как мы покажем прозрачность процесса. Отсутствие презумпции согласия не мешает делать трансплантацию, главное – полноценно запустить систему, чем мы и занимаемся", – добавила Оксана Дмитриева.

Операция по пересадке органов в Клинической больнице скорой медицинской помощи Фейсбук Ирины Заславец

Операция по пересадке органов в Клинической больнице скорой медицинской помощи Фейсбук Ирины Заславец

Операция по пересадке органов в Клинической больнице скорой медицинской помощи Фейсбук Ирины Заславец

"Страны, где есть презумпция согласия – мировые лидеры в области трансплантологии. Кроме Беларуси это еще Австрия и Испания. В Украине существует миф о так называемых черных трансплантологах. Хотя это придуманные глупости малообразованных людей. В таких операциях принимают участие десятки. На пересадке сердца у меня в операционной работало около 30 человек. Это две бригады – иммунологи, анестезиолог и так далее. Это очень непростая операция, вершина медицинской науки. Кроме этого после такой операции за пациентами нужно ухаживать, делать анализы, лечить отторжение, когда оно появляется. Сделать все это тайно невозможно, к тому же такая операция требует очень мощной реанимации. Черной трансплантологии в Украине точно нет", – заверил Борис Тодуров.

Кстати, несколькими неделями ранее, посмертным донором для четырех украинцев стал парень, который, попав в в аварию, получил травмы не совместимые с жизнью.

Сердце живет 3,5 часа

Еще одна проблема, которая мешает активному процессу трансплантации, заключается в том, что каждый орган может храниться разное время. Например, почка вне человеческого организма "живет" до двух суток, легкие – 6-8 часов, печень – 4, а сердце лишь 3,5 часа.

"Самый тяжелый процесс подбора пациентов и ведения после операции. Это занимает, наверное, более 50% успеха операции. Правильный подбор по иммунологической совместимости, а затем правильное ведение пациента после операции. Труднее выходить пациента, чем технически сделать самую операцию. Технически это делают хирурги каждый день", – объяснил врач-трансплантолог Максим Овечка.

По данным Всемирной здравоохранения, ежегодно в мире производится 100,8 тыс. пересадок целостных органов. Из них 69,4 тыс. почек, 20,2 тыс. печени, 5,4 тыс. сердца, 3,4 тыс. легких и 2,4 тыс. поджелудочной железы.