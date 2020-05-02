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3 мая • обновлено в 22:49
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Организовали в Офисе президента? В сети назвали заказчика атак на OBOZREVATEL

69.4т
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В сети нашли вероятного заказчика кибератак на издание OBOZREVATEL – это якобы заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным Telegram-канала "Тёмный Рыцарь Vox Populi", альтернативного основному, Тимошенко якобы потратил на атаки, а также оправдательные материалы по скандалу вокруг гуманитарных грузов "Мрії", личные деньги.

Самые мощные в истории издания DDoS-атаки обошлись, по данным Telegram-канала, в 9 000 долларов всего за несколько часов.

Кирилл Тимошенко на фоне самолета с медицинским грузом

Кирилл Тимошенко на фоне самолета с медицинским грузом

Коллаж

В сообщении Telegram-канала указывается, что по вопросу атаки на OBOZREVATEL обращался некий Сергей Малыхин. Пользователь с таким же именем нашелся в друзьях на Facebook-странице Кирилла Тимошенко:

Страница замглавы ОП

Страница замглавы ОП

В целом Тимошенко якобы потратил не менее 25 000 долларов "на оправдательные материалы по поводу самолета "Мрія" и блок-листы во многих Telegram-каналах и сайтах", пишет "Тёмный Рыцарь Vox Populi".

Организовали в Офисе президента? В сети назвали заказчика атак на OBOZREVATEL

Скриншот

Организовали в Офисе президента? В сети назвали заказчика атак на OBOZREVATEL

Скриншот

Отметим: в 2016 году некий Сергей Малыхин был одним их тех, кто запускал сайт Realist Online. На тот момент он работал как техлид проекта. В 2017 году он ушел с Realist.

На странице Малыхина в Facebook в графе "работа" указано, что он является самозанятым.

Добавим, 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции OBOZREVATEL о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

Подобных ударов сайт не испытывал за все 16 лет своей работы. Судя по всему, действует группа людей. Атаки фиксируются из разных стран, характер и направленность которых все время меняются, чтобы было труднее определить их настоящий источник: Германия, Польша, Венгрия, США, Нидерланды, Китай, Южная Корея.

Хакеры постоянно пытаются найти "слабые точки" на сайте, используя после отражения нападений новые приемы.

OBOZREVATEL считает, что причиной атак могут быть обличительные публикации о ввозе в Украину защитных костюмов, санитайзеров, тестов для диагностики коронавируса и медицинского оборудования на чартерных рейсах из Китая.

По данным журналистов, окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Кирилл Тимошенко
Место
Украина
Теги
Офис президента СМИ Кибератака Киберпреступность
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Комментарии
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А как же Кремль?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Бобровский Виталий, Кремль - это где-то на паРРаше.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Обоз, вы пьо3днутые? Пишите сразу - Трамп заказал! =)))) Это ппц! =)
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
все может быть,главное доказать.,хотя наказать мало вероятно.
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