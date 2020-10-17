Организаторы пикетирования "Гулливера" опровергли связь с экс-нардепом Линько

Движение "Традиция и Порядок", которое проводило пикеты ТРЦ "Гулливер" в центре Киева из-за демонстрации на здании флага ЛГБТ, опровергло связь с экс-нардепом от Радикальной партии Дмитрием Линько.

Как сообщает движение в Telegram, информация политолога Юрия Гаврилечко о том, что Линько и бывший журналист Руслан Кухарчук являются лидерами "Традиции и Порядка", не соответствует действительности, ведь основателем и главой движения является и всегда был Богдан Ходаковский.

Также в движении опровергли меркантильные цели пикетирования "Гулливера".

"Брать деньги из рук человека, который сотрудничает с ЛГБТ-организациями, для нас было бы по меньшей мере унизительно", – говорится в сообщении.

Руководство организации хочет узнать, кто от их имени "пытается представить идеологическую борьбу как бизнес-деятельность, тем более с вымогательством средств".

Как рассказал OBOZREVATEL сам Ходаковский, после акций протеста "Гулливер" снял подсветку в виде флага ЛГБТ. Потом представители ЛГБТ-организаций заявили протест и организовали свою акцию под Дворцом спорта.

"Там уже были мы, у нас с ними начались контр-митинги", – отметил он.

По словам лидера движения, к самому "Гулливеру" у них вопросов больше нет, их возмутил только "бред, озвученный Гаврилечко".

Как сообщал OBOZREVATEL: