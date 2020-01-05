Организаторы форума в Киеве отменили визит скандальной Хакамады

После ажиотажа в сети российская оппозиционерка и политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, не приедет выступать в Киев.

Об этом сообщили организаторы DreamBig Forum, которые изначально и пригласили Хакамаду в Украину. По их словам, они провели первичную проверку и получили от правоохранителей разрешение на въезд в страну оппозиционерки. Но после ажиотажа среди украинцев от идеи приглашать политика отказались.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы.

Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления.

Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – подчеркнули организаторы мероприятия Taryan Group.

Первоначальный план с Хакамадой Скриншот

Ирина Хакамада

Хакамада неоднократно баллотировалась и избиралась в Государственную думу, а также принимала участие в президентских выборах в России в 2004 году и была членом общественного совета при Минобороны РФ. Она неоднократно заявляла, что Россия должна выплатить контрибуцию Украине за аннексию Крыма. По мнению политика, даже если провести в Крыму "легитимный" референдум, это ни к чему не приведет.

Как сообщал OBOZREVATEL, продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступления в Киеве иностранных артистов, нарушивших законы Украины.

Речь шла, в частности, о двух концертах. В Киеве собирались выступить шведский музыкант Dr. Alban, внесенный в базу "Миротворец" после гастролей в оккупированном Крыму, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

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