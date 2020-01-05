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5 января • обновлено в 15:58
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Организаторы форума в Киеве отменили визит скандальной Хакамады

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После ажиотажа в сети российская оппозиционерка и политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, не приедет выступать в Киев.

Об этом сообщили организаторы DreamBig Forum, которые изначально и пригласили Хакамаду в Украину. По их словам, они провели первичную проверку и получили от правоохранителей разрешение на въезд в страну оппозиционерки. Но после ажиотажа среди украинцев от идеи приглашать политика отказались.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы.

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Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления.

Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – подчеркнули организаторы мероприятия Taryan Group.

Первоначальный план с Хакамадой

Первоначальный план с Хакамадой

Скриншот

Ирина Хакамада

Ирина Хакамада

Хакамада неоднократно баллотировалась и избиралась в Государственную думу, а также принимала участие в президентских выборах в России в 2004 году и была членом общественного совета при Минобороны РФ. Она неоднократно заявляла, что Россия должна выплатить контрибуцию Украине за аннексию Крыма. По мнению политика, даже если провести в Крыму "легитимный" референдум, это ни к чему не приведет.

Как сообщал OBOZREVATEL, продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступления в Киеве иностранных артистов, нарушивших законы Украины.

Речь шла, в частности, о двух концертах. В Киеве собирались выступить шведский музыкант Dr. Alban, внесенный в базу "Миротворец" после гастролей в оккупированном Крыму, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Ирина Хакамада
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только дурак может собраться и поехать в Kyив. На кой оно надо?
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Для поднятия престижа данного мероприятия,не помешало бы пригласить пару тройку экономистов из Северной Кореи!.Как им это в голову не доперло?!.
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Червоний Данило
Червоний Данило
тупицы из DreamBig Forum, хотели пригласить ватницу Хакамаду, чтобы она учила как аннексировать территории других государств??? вы еб-анашки там в DreamBig Forum??? вас гнать нужно сраной метлой! чем вы лучше ее???!
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