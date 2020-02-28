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28 февраля • обновлено в 11:32
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Орешкин: Путин не нападет на Украину, боится даже Беларуси

3.6т
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Президент России Владимир Путин не будет начинать активную фазу войны на территории Украины, так как для этого у страны нет ресурсов.

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает InfoResist. По словам Орешкина, Путин понимает, что Украина и Запад готовы к возможной очередной фазе горячей войны, которую может начать Россия.

Более того, по убеждению политолога, Путин на данный момент боится "наезжать" даже на Беларусь, поскольку там тоже к этому готовы.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Он знает, что если сейчас начнет какую-то очередную фазу горячей войны, то к этому готовы в Украине, к этому готов Запад, это уже не будет неожиданностью. Путин уже не может всерьез угрожать Украине. То есть никакая крупная военная операция сейчас немыслима, потому что немедленно Запад отреагирует предоставлением летальных видов оружия и так далее. Путин даже боится сейчас на Беларусь наехать. Опять же, потому что к этому готовы", – заявил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орешкин заявил, что Путин хочет остаться в памяти народа как "собиратель российских земель", поэтому вопрос Крыма для него закрыт.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
пун ведет себя тишайше сейчас, что бы на победобесие, хоть кто-нибудь пожаловал. А после этого он развернется... правда есть еще одна уважительная причина тишины - денег на высокие зарплаты и пенсии в эрефии теперь хватает, не хватает на низкие...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз где вы роете подобные новости,и подобных эспертов
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