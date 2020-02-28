Президент России Владимир Путин не будет начинать активную фазу войны на территории Украины, так как для этого у страны нет ресурсов.

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает InfoResist. По словам Орешкина, Путин понимает, что Украина и Запад готовы к возможной очередной фазе горячей войны, которую может начать Россия.

Более того, по убеждению политолога, Путин на данный момент боится "наезжать" даже на Беларусь, поскольку там тоже к этому готовы.

Владимир Путин

"Он знает, что если сейчас начнет какую-то очередную фазу горячей войны, то к этому готовы в Украине, к этому готов Запад, это уже не будет неожиданностью. Путин уже не может всерьез угрожать Украине. То есть никакая крупная военная операция сейчас немыслима, потому что немедленно Запад отреагирует предоставлением летальных видов оружия и так далее. Путин даже боится сейчас на Беларусь наехать. Опять же, потому что к этому готовы", – заявил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орешкин заявил, что Путин хочет остаться в памяти народа как "собиратель российских земель", поэтому вопрос Крыма для него закрыт.

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