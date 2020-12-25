В 2014-м над достаточно развитым, богатым, успешным промышленным краем, частью Луганской и Донецкой областями вдруг внезапно понеслось "Россия нас спасет".

Я жила в Свердловске, Луганская область. Здесь, в центральной Украине, люди долго мне не верили, когда я им, селянам и учителям, агрономам и механизаторам, рассказывала о том, что в 2013-м -2014-м годах на шахтах моего города зарплата была на поверхности от 10 до 15 000 гривен, в шахте от 20 до 50 000 гривен, а среднестатистический шахтер-пенсионер имеет пенсию от 12 до 20 000 гривен. Но, когда здесь начали массово селиться переселенцы шахтеры-пенсионеры, скупая дорогую недвижимость, люди начали удивляться. Мол, говорят, что переселенцы бедные, а тут такие нувориши едут из ОРДЛО. Да и новые канивчане-черкащане не скрывают, гордятся, я заработал, а не то, что вы. Удивляются тому, как здесь бедно живут. "А вот у нас на Донбассе"… Стоп, говорю я, а что на Донбассе? Неужели там люди жили хорошо? Прячут глаза. Да, там люди жили хорошо. Богато. Не везде, это правда. Шахтер Свердловска получал в 10 раз больше шахтера Снежного и Красного луча. Здесь были богатые районы и бедные районы. Успешные и развитые города, и Горловка, Торез, Енакиево, Красный луч, Антрацит, где так и не ушли 90-е.

Вот в Свердловске рынок по площади равен 15 каневским. А торговый модуль на этом рынке стоил до 50 000 у.е. Это до войны, конечно же. В городе было несколько крупных супермаркетов. Современный стадион. Частные кинотеатры. Огромное количество ювелирных магазинов, что-то больше 20.

Помню, как в 2014-м со стороны РФ в уже оккупированный Свердловск зашла колонна российских казаков-добровольцев. Они добирались к местам дислокации сами, вне военных российских колонн. Ехали на прямую, через степи из Гуково. Первое строение, которое увидели ихтамнеты была шахта "Должанская-Капитальная". Красивое, ухоженное АБК, 6 стоянок для частного автотранспорта, плюс стоянки для шахтных автобусов и машин. Красивый парк, розарий, скамеечки, беседки. Все покрашено-побелено-подметено. На стоянке стоят машины: джипари, мерсы, бмвухи, ниссаны, форды, фальсы, много дэушек, ситроенов.

Россияне слегка удивились и спросили, что это за правительственное здание посреди степи, что там много депутатских машин (статусных). Шахтеры-опочленцы, которые их встречали, работники этой смой шахты, просто рухнули на землю от хохота – "тю, это просто шахта, это машины шахтеров, это мы просто на работу приехали".

По городу долго рассказывали эту историю, она тогда не вызывала у людей ни вопросов, ни раздумий. Эдакое "мимимишное", надо же, россияне как удивились.

А почему удивились? Почему красивое здание у ихтамнетов вызвало ассоциацию с государственным, а машины ассоциировались исключительно со статусом "депутат"?

Тогда в Свердловске на такие вопросы не отвечали, да и не задавали. Как не могли ответить на вопрос: от чего свердловчан-луганчан-ровенчан-краснодонцев-дончан едут спасать россияне?

И вот что страшно, 7 лет войны, как бы уже можно было бы увидеть все ее грани, особенно находясь в ОРДЛО — откуда едет техника, откуда прибывают снаряды и военные, откуда российские рубли в ОРДЛО, но люди здесь слепо повторяют "Россия нам просто помогает, Россия нас спасает".

Исчезли реки и озера, исчезли шахты, города утопают в мусоре, люди выезжают на заработки кто куда, в РФ, в Украину, в Польшу, в Германию (ой, а как же фашисты?). Иногда сожалею, что вот безвизом может воспользоваться каждый, кто имеет украинский паспорт. А, как мы помним, критическое большинство жителей Донбасса были против гей-Европы, НАТО и Украины, называли себя "наварасами", кричали о том, что Украины не существует, но, почему-то, получив ОРДЛынский "паспорт", российский двухголовый, они с особой тщательностью берегут украинский, ведь по нему и безвиз, и ЕС, и пенсия в Украине.

А вот если бы были визы, да еще и мониторинг соцсетей, что писал соискант на въезд про "на Берлин", "бомбить Омерику", "геев в ядерный пепел", "резать чу@рок немытых, резать х@лов, резать ж@д@в", то вот где-то 80% жителей ОРДЛО не смогли бы покинуть свое гетто, как и 95% россиян.

И вот мы пишем, показываем факты "спасения" Донбасса Россией, а из ОРДЛО нам отвечают "зато без бандер", "родная грязь шею не мажет", "все так живут". Правда, когда речь заходит об очередной затопленной шахте, то всегда дополняется "ну, значит, так нужно было России, чтобы нам помочь выжить, она же все здесь не потянет, потом придут укропы и все восстановят, это же их вина".

7 лет, и жители ОРДЛО так ничего и не поняли или просто делают вид, что не поняли в вопросе "от чего Донбасс спасла Россия" и в "чем ее помощь".

Каждый звонок или письмо из ОРДЛО, это между "как у вас", список тех, кто умер.

В ОРДЛО скрывают статистику умерших от онкологических заболеваний, так же, как скрывают статистику заболевших "ковид 19", туберкулезом, ВИЧ, сифилисом, и умерших от этих заболеваний.

Умерших от "ковид" вносят у графы "сердечно-сосудистые", пневмония. Умерших от туберкулеза и ВИЧ — туда же. В городах закрыты все кожно-венерологические больницы и туберкулезные диспансеры, остались только в Луганске и Донецке.

"Умер от рака" — это звучит о каждом втором, когда земляки начинают рассказ "а помнишь с нами учился, так вот он (она) умер от рака".

На операции из ОРДЛО теперь стараются поехать в Ростов. Все еще верят в "самую лучшую в мире российскую медицину". Когда, отчаявшись, такие больные приезжают в Харьков или их туда уже лежачих привозят родственники, помочь им не в силах даже самый опытный и мудрый профессор.

И вот, опять же, оперировали и лечили на России или в ОРДЛО, но, когда такой больной, уже изрезанный и залеченный, умирает в больнице Харькова — виновата Украина.

С онкологией столкнулись и многие переселенцы. Среди нас статистика значительно лучше, чем у ОРДЛынцев. И по выздоровлению, и по количеству больных. И знаете, вот никто этими вопросами же не занимается, не изучает. Но, лично моя статистика, по лично моим знакомым, такова: жители городов, которые в 2014-м подверглись интенсивным обстрелам, жители районов, где были затяжные и большие бои (например, Свердловск – неоднократно попадал под обстрел РЗСО "Град" со стороны Гуково, Должанский и Изваринский "котел", Дебальцево, район Донецкого и Луганского аэропортов, Лутугино) чаще всего в грустном "онко" списке. А также жители этих районов имеют аутоиммунные заболевания щитовидной железы, остеопороз, разрушение костей и зубов, кожные заболевания, заболевания кровеносной и кроветворной систем.

С чем это связно? Почему мы не ищем ответы на эти вопросы?

Жители ОРДЛО, прожив 7 лет в оккупации, пьют условно техническую шахтную воду, насыщенную радоном. Ну, это здесь было и до войны, но не в таком масштабе. Чем больше затопленных шахт, тем больше из глубин выжимает радона. Опасность радонового поражения неоднократно фиксировалась на Донбассе еще до войны, поэтому санстанции и радиологические лаборатории проверяли подвалы домов, школ, где так любит скапливаться радон, выдавливаемый из шахтных глубин.

А вот спроси любого человека, как он представляет себе ядерный взрыв. Тут же перед глазами возникнет картинка из школьных учебников по НВП-гриб. Но, это если большая бомба. А если маленькие снаряды?

В 2014-м году я была свидетелем, как и многие другие жители Краснодона, Ровеньков и Свердловска, как со стороны РФ летели "пакеты" снарядов, как из РЗСО, вот только они взрывались в воздухе, оставляя за собой странное "полярное сияние" в небе, отсутствие осколков и жирную серебристую пыль на растениях и зданиях. Что это? Я не специалист. Я обычный житель. Но, исследовали ли мы вопросы радиационного заражения ОРДЛО? Применения запрещенного оружия РФ?

Какие опыты там проводились над нами? Какое оружие РФ испытывает в ОРДЛО, превратив огромную территорию в один большой полигон?

А какая статистика по онкозаболеваниям, аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы среди участников АТО?

Когда я в 2014-м в Свердловске пыталась на эти факты странного свечения и жирной пыли обратить внимание свердловчан, надо мной смеялись или тут же находили ответ "это все укропы". Но, весь город видел заход снарядов со стороны Гуково РФ. Неужели укропы прятались в РФ?

Над такими статьями и вопросами всегда смеются, мол, не нагнетайте, это похоже на рассказы про "распятого мальчика". Хорошо. Но почему тогда переселенцы в группе риска по "онко" и щитовидке" и портят статистику своими хворями? Почему большая часть переселенцев рассказывает одни и те же истории из своих городов о своей страшной статистике "умерли от онко"?

Я отвечу: это еще одно преступление РФ, о котором мы, возможно, узнаем только после деоккупации.

Но я точно знаю, ОРДЛО — это теперь один огромный испытательный полигон, где РФ будет проводить свои страшные опыты с лекарствами, оружием, вакцинами. А кто ее остановит?

Планы Путина, понятное дело, что направлены не на помощь "народу Донбасса", как полагают пророссийски настроенные жители ОРДЛО. Крым как бы тоже хлебнул "спасения", теперь думают крымчане лишь о том, как им выжить в построенном не без их помощи мире гетто.

"Народ Донбасса" весело ржет и жрет. Ну, нормально же зашла российская гуманитарка с червями, просроченные российские лекарства. Зато на халяву!

И вот весь мир ждет вакцину от нового вируса "ковид 19". Россия тут же в рамках "спасения мира" стала навязывать свой продукт, но так как ее весь цивилизованный мир послал с ее "спутником новичка", то у РФ остались лишь пара полигонов для масштабных испытаний или же создания огромной базы биологического оружия- ОРДЛО и Беларусь.

Что будет, если 80% населения ОРДЛО получит укол "спасительной вакциной", которая по сути может быть исключительно биологическим оружием, превращающим людей в разносчиков вируса?

Что будет с Украиной, которая не закроет от этих "привитых" границы и линию разграничения?

Не закроется ли потом от нас весь мир?

Ну, о том, что "народ Донбасс", чмакая и причмокивая, будет колоть себе русскую вакцину от всего, я даже писать не хочу. Да, будут. Да, добровольно. Да, причмакивая. Да, не видя опасности, ведь Россия их спасает. Да, мы будем виноваты-не защитили, не пояснили, закрыли границы, а они ехали лечиться к нам.

В церквях ОРДЛО МП уже начал петь хвалебные оды российскому "спутнику новичка", мол, спасение, дарованное Господом, скрепы, освящена, лежала на мощах.

Россия готовится в ОРДЛО и Крыму применить и испытать на людях биологическое оружие.

Какие побочные эффекты у российской вакцины в ОРДЛО уже оценили первые привитые боевики-террористы.

Почему мы не говорим это с трибуны ООН?

Почему мы не ставим мир в известность — смотрите, люди, жители ОРДЛО, имея несколько паспортов, могут использовать свой шанс попасть в Европу, будучи "привитыми" российским биологическим оружием.

Люди, смотрите, РФ убивает мирное население, проводит в ОРДЛО и Крыму незаконные эксперименты над людьми.

Но, кто будет об этом кричать, если лоббисты российского "спутника новичка" есть в самых верхних эшелонах украинской власти.

А вы задумывались над тем, кого будут прививать первыми, в случае пролоббирования российской вакцины в Украине? – ВСУ, Нацгвардию, СБУ, врачей и только потом всех остальных.

У войны тысячи граней. И предательство, и лоббизм действий и продукции оккупанта, и информационная и биологическая война — это всего лишь грани. Грани уничтожения нашей страны.

Ну, а то, что ОРДЛО в ближайшее время станет одним больным, одной огромной ковидной ямой, ковидным гетто — это уже понятно.

Цитата из ОРДЛО-СМИ: "ЛНР обсуждает с Российской Федерацией вопрос поставок вакцины от новой вирусной инфекции – Наталия Пащенко Луганская Народная Республика обсуждает с Российской Федерацией вопрос поставок вакцины от новой вирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко, передает журналист телеканала "Луганск 24". "Сегодня обсуждается уже то, что есть возможность, что российская вакцина зайдет на территорию Луганской Народной Республики. Сегодня обсуждаются условия хранения, их возможность хранения… Когда будет уже объявлено о том, что мы получаем вакцину – это сразу же станет достоянием общественности", – сказала Наталия Пащенко. Она отметила, что у министерства здравоохранения Республики есть все возможности для использования вакцины".

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.