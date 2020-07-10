Сегодня я еще раз хочу вернуться к вопросам безопасности. Казалось бы, 6 лет войны, безопасность должна быть впечатана в наш мозг, но, нет. Но, сначала, я, пожалуй, выскажу свое мнение, хотя это иногда дорогого стоит.

Когда твое мнение идет в разрез с мнением критического большинства, ты рискуешь оказаться в группе "врагов народа", куда тут же кинут вальяжное "расстрелять", начнут жечь твои книги и развешивать на тебе "желтые звезды" позора. Это было привычно и банально-стабильно в СССР, и вот, вернулось в наш современный мир.

В людях все чаще просыпается гомо-советикус, и человек в порыве слепой ярости "куда против партии" забывает, что мы живем в демократическом государстве, где право на свободу мысли, слова и мнения, защищено Конституцией.

Люди требуют, чтобы твое мнение было на 100% похожим на их, забывая, что их, мнений, у этих самых людей, как блох у беспризорного тузика, да и меняются они, мнения, в зависимости от курса доллара, наполненности холодильника и гибкости линии партии.

В годы перестройки и то было поспокойнее с личным мнением и его обнародованием. Тогда ввели в обиход малопонятное, но такое интригующе-интеллигентное слово, как плюрализм. Поэтому даже часто и по пустякам бушующие собутыльники, притихали, когда кто-то высказывался на политически мотивы, и благоразумно шумели, ободряюще кивая голосов- плюрализм — мы ж не быдло подзаборное, мы уважаем плюрализм и разнообразие мнений.

Напомню простому нариду, что мир уважает плюрализм, как многообразие мнений, взглядов, политических направлений и т.п., так как плюрализм — один из основополагающих принципов демократического устройства общества. Поэтому, уважаемые расстреливальщики, вы или крестик снимите, или трусы наденьте (с), расстреливать и ссылать в лагеря будете, когда у вашего моносталина усы отрастут или хотя бы яйки завяжутся.

Вот и начну с личного мнения на тему национальная безопасность. Оно у меня жесткое и простое: безопасность страны и национальные интересы-превыше всего! Война — не время реверансов. Война — время четких и быстрых решений, чаще всего не популярных. Любой популизм на войне — игра на врага. Любое попустительство на войне — потери. Любая беспечность на войне-проигрыш.

Плюрализм на войне возможен (это я предугадывая вопли простого нарида из Донбасса — у нас просто свое мнение и мы имеем на него право), если стороны говорят под белым флагом в серой зоне. Это называется — переговоры.

Плюрализм на войне возможен, если ты не предлагаешь сдать национальные интересы страны, ослабить безопасность страны, защищаешь, поддерживаешь или оправдываешь оккупанта агитируешь за врага, не распространяешь кремлевские фейки.

Пожалуйста, в рамках свободы слова, можно публично выйти на тв-шоу, и сказать — я поддерживаю действия оккупанта, я за РФ, это мое мнение. Публично признаться, что ты симпатик РФ и оккупации, а не бить в спину и тихо работать на врага, подрывая государственные институции.

Вот, как например, сделала Ирина Верещук. Она публично призналась, что читает и распространяет кремлевские фейки (а еще им верит, то есть имеет постравматический синдром жертвы пропаганды и не может критически и логически мыслить, что несет угрозу государству, так как она является госслужащей) — нарративы, наряду с украинскими СМИ, которые не брезгуют распространять информацию врага.

Кстати, в условиях введения военного положения, эти действия уже не свобода слова, а –информационная работа на оккупанта — но это при нормальном отношении к свободе и безопасности, оговорить бы поправочкой к закону: распространение российских фейков или неправдивой информации в условиях военной агрессии.

На войне должны быть четкие параметры войны.

Красное-это красное.

Белое-это белое.

Черное-это черное.

Полутонов нет. В полутонах, как в сумерках скрывается враг.

50 оттенков серого могут бить лично в вас и лично в вашем пространстве.

В государственном пространстве должны быть хорошо видны все линии: государственные границы, линии морали, статьи уголовного кодекса, красные линии, линия фронта. Поэтому с первых дней войны должны были быть установлены все вот эти государственные параметры, определяющие свой-чужой, мое-чужое.

Враг — Российская Федерация и ее граждане. РФ — это оккупант и террорист. Крым и части Луганской и Донецкой области, не ОРДЛО, не временно или частично оккупированные территории, а территории, оккупированные РФ в результате военной агрессии.

Не переселенцы и временно перемещенные (куда, кем) лица, а беженцы — граждане Украины, пострадавшие от оккупации и военной агрессии РФ. Не лица, подлежащие обмену, а военнопленные, захваченные в плен в результате военных действий. Не "гражданский конфликт" — а военная агрессия РФ, приведшая к оккупации Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

Не мирные жители ОРДЛО — а коллаборционисты, работающие на оккупанта и обеспечивающие существование социально-бытовой и промышленной сферы оккупированных РФ районов Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

Не власть в ОРДЛО — а коллаборционисты, осуществляющие управленческо-пропагандистскую деятельность под руководством оккупанта и обеспечивающие существование военной, социально-бытовой и промышленной сферы оккупированных РФ районов Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

Не "народная милиция", "повстанцы", "ополченцы" Донбасса — а коллаборционисты, осуществляющие военно-террористическую деятельность под руководством оккупанта на территориях оккупированных РФ районов Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.

Не "незаконные террористические формирования", а оккупационно-коллаборционистские вооруженные военно-террористические формирования. Ну, и так далее. Линия фронта. Ведение информационной пропаганды. Военные преступления. Преступления гражданских лиц в условиях военной агрессии.

Люди должны получать четкие и короткие, как выстрел посылы и понимать свой-чужой, ответственность, опасность.

Если преступления совершены РФ — подача международных исков. Если преступления совершены гражданами Украины — процедура осуждения (пусть пока заочно) по УК Украины. Реестр беженцев. Реестр военных преступников. Реестр коллаборантов. Закон о коллаборционизме. Закон о беженцах. Нет гибридной войны. Есть война и военная агрессия.

Войну нам официально РФ не объявляла и отрицает "онитаместь". Значит-это вооруженная агрессия со стороны РФ. Принял-понял! Доказал обратное!

Защита прав беженцев государством в международных институциях. Защита прав военнопленных государством в международных институциях.

Введение особого военного положения по всей территории страны в условиях военной агрессии. Такое себе ужатое военное положение, без существенного ограничения прав и свобод, как устанавливалось в 10 областях в 2018-м.

Мы слишком беспечны. Даже по отношению к себе.

Оно должно было быть введено в 2014-15м годах. Сразу. Чтобы у народонаселения не было иллюзии мира, чтобы не дать пропагандистам установить эту иллюзию мира, чтобы люди осознавали опасность, нависшую над ними, и готовились жить в условиях растущей военной угрозы. Чтобы не было желания шастать туда-сюда, работать в Донецке, жить в Киеве, так как "мне так удобно и какая разница, это не моя война". Въезд в Украину через КПП-КПВВ не формальный, как сейчас, а с прохождением процедуры "самоизоляции", то есть проверки службами всей социальной сети, связей.

Например, ты в соцсетях Украины волонтер и имеешь статус "беженец", но едешь в Донецк (есть такие и много), так как там у тебя квартира и бизнес. Минус статус "беженец", плюс статус "коллаборант". Проверка — платишь налоги оккупанту, плюс уголовное дело -финансирование терроризма и военных преступлений против Украины.

Оформил статус "беженца" и ездишь туда-сюда, чтобы получать пенсию здесь и там: теряешь статус беженца, получаешь статус коллаборанта. Хотите платить пенсии жителям оккупированных районов, выдавать им пособия, кредиты, льготы, давать им обучение, признавать выданные оккупантами документы — право государства. Вопросов нет.

Гуманитарная миссия в условиях военной агрессии. Ее, кстати, никто не отменял. Ведь те же коллаборанты они не всегда преступники, они могут жить в оккупации, так как были захвачены оккупантом вместе с территориями. И не все среди коллаборантов сепары и воевали против Украины.

Вот, чтобы разделить коллаборантов и нужен соответствующий закон. Работал в оккупации-коллаборант, но без уголовного преследования.

Почему все поголовно ВПЛ-внутренне перемещенные лица? Почему нет беженцев и жителей оккупированных районов, граждан Украины, имеющих право на социальные выплаты? Почему котлеты с мухами?

Выехал — беженец. Ездишь туда — сюда не беженец. Приезжаешь за пенсией — получатель пенсии, житель оккупированных районов, коллаборант. Все же так просто. И понятно. Беженцам -помощь. Они выбрали Украину и оставили там все. Коллаборатнты имеют свое жилье в оккупации. Какая им помощь? Резко становится видно, кому нужно жилье, кому нет. Кто "ласкове теля двух мамок сосет", а кто свой.

Вот стоит ли всех, кто живет там и приезжает сюда получить пенсии и скупиться в магазинах наделять статусом ВПЛ и называть их переселенцы? В Минсоцполитики снова бравурно сообщило, что в мирных частях Украины живет 1,5 миллиона переселенцев (ВПО). Ха, три раза ха-ха. В эту цифру входит 80% тех, кто просто зарегистрирован ВПЛ для получения пенсий и соцвыплат, живет в ОРДЛО и приезжает на идентификацию и за деньгами.

Для чего создали и раздули масштабы "катастрофы" с беженцами? — ну, это отдельная тема.

Работал в оккупации и вел пропаганду (учителя, журналисты, общественные деятели, писатели, научные сотрудники), добровольно платил налоги (предприниматели), помогал поддерживать оккупационный порядок (чиновник, милиционер, судья, налоговик), публично поддерживал оккупационный порядок (митинги, работа в общественных организациях) — не имеешь права на статус "беженец", имеешь право на статус "коллаборант". Осужден? Лишение гражданства, вид на жительство, серый паспорт.

Закон о гражданстве. Нас спасет новый закон о гражданстве: граждане Украины и не граждане Украины.

Работал на оккупанта на заводе? — коллаборант, гражданин Украины, ущемление в праве голоса (не имеет права выдвигаться, работать в госслужбе, имеет право голоса на местных выборах).

Работал на оккупанта и был пропагандистом оккупанта, помогал оккупанту, строил "республики"? — коллаборант, осужденный гражданин Украины, получивший после осуждения серый паспорт не гражданина, житель Украины с полным ущемлением в праве голоса (не имеет права выдвигаться, не имеет право голоса на выборах, не имеет права занимать госдолжности, работать на госслужбе).

Воевал на оккупанта и был в "силовых структурах" оккупанта? – военный преступник, осуждённый гражданин Украины, получивший после осуждения серый паспорт не гражданина, житель Украины с полным ущемление в праве голоса (не имеет права выдвигаться, не имеет право голоса на выборах, не имеет права занимать госдолжности, работать на госслужбе.

Кстати, меня вот "умиляют" новые модные течения "там все жертвы", "жителей ОРДЛО вынуждают получать паспорта республик и РФ" и это на фоне толп под миграционными службами "республик" и РФ за "паспортами республик" и паспортами граждан РФ. И все жителе ОРДЛО получают их абсолютно обдуманно и добровольно. Нет там принудительного получения. За "паспорта" и паспорта РФ еще и взятки платят, чтобы получить. В очередях дерутся. Едут за паспортами РФ. Платят деньги перевозчикам. Страдают, что коронавирус замедлил получение паспортов.

А мы "ми — ми-ми, жертвы".

А нам бы закон и жесткие правила:

— получил "паспорт республики", минус гражданство Украины, но возможность восстановить после сдачи экзаменов –мова, история Украины- так как оккупация и мы все понимаем, -это пункт Закона о коллаборционизме;

— получил паспорт гражданина РФ, однозначный минус гражданство Украины без права восстановления.

А вы знаете о том, что со всех областей Украины в ОРДЛО поехали люди с пророссийской позицией и воюют против Украины на стороне оккупантов? Я вот знаю. Регулярно пишу об этом. Так как житель моего нового села, где я живу, воюет в "лнр", и даже "получил" квартиру в Луганске "со всеми скатерками и посудой".

Я писала об этом: "За 5 лет войны мы так и не поняли, что это война. Это странно, что страну, как бы, информационно ограждали от войны. Приехав в Черкасскую область, я была поражена, сколько людей вообще не знали о происходящем на востоке нашей страны, имели ложное представление о враге и даже были лояльно настроены к оккупанту.

Мой военный постравмат расширялся и дополнялся новыми гранями от "Донбасс — всегда был русским", "Зачем Порошенко напал на Россию", "скорее бы и нас Россия освободила", "в России жить лучше, чем в Украине", "зачем мы защищаем это Донбасс".

Позже, я узнала, что 45 жителей Черкасской области являются "служащими народной милиции лднр", то есть принимают участие в войне на стороне оккупационно-коллаборционистских войск.

Одному из них по УДО, "документам, выданным в днр", выдали земельный участок, как участнику АТО. Один из них, мой нынешний земляк, его мать живет в нашем селе, часто получает посылки от сына-майора, который "служит" в Луганске и даже "получил квартиру от Путина со всем имуществом за хорошую службу".

И вот поток на КПП и КПВВ, кто эти люди, кто едет сюда? Может они вчера с автоматами "охраняли покой республик", а сегодня "ВПЛ"-пенсионер? Почему мы так беспечны?

В ОРДЛО бушует коронавирус, данные, как в СССР по умершим и заболевшим тщательно скрывают. Как скрывают данные по эпидемиям сифилиса, туберкулеза, СПИД, ВИЧ, гепатитам. Почему мы не проверяем всех "беженцев"-"ВПЛ", "туристов" и "гастролеров" из ОРДЛО и Крыма на "ковид", ВИЧ, СПИД, гепатит, туберкулез, сифилис?

Поставлю еще один вопрос: а вы знаете, сколько ВПЛ, выехавших в Украину, открыто пророссийские и занимаются здесь вербовкой местных жителей "за создание Черкасской народной республики", ищут пророссийкие контакты среди местных и вербуют, вербуют, вербуют.

Нет, я не пытаюсь вызвать ненависть к ВПЛ, я ВПЛ, мои дети ВПЛ, мы живем с этой "желтой звездой", но я еще и гражданка Украины. Для меня Украина-превыше всего. Безопасность моей страны-превыше всего. Я люблю, чтобы черное — это черное, белое — это белое.

Беженец-это беженец. Коллаборант — это коллаборант. Оккупант — это оккупант. Военный преступник — это военный преступник. А вокруг только полутона.

Напомню, РФ ведет с нами войну на всех фронтах: ВРУ, выборы, политики, телевидение, ток-шоу, певцы, актеры, кино, история, образование, журналистика, информационное пространство, соцсети, соцконтакты, вирусы, болезни, экология — все это участки фронта.

А еще у войны есть этапы. Например, создание недовольства и разочарования страной у экс-военных, формирование из них бандитских формирований (вспомните пример экс-афганцев в 90-е). Вербовка местного населения в мирных частях через уже завербованных лиц (гастрабайтеры из РФ тоже везут не только рубли за стройки) для проведения терактов или организации "референдумов", скупка голосов на выборах под пророссийских политиков….

У войны тысячи лиц. Знаем ли мы о них? Страна не победит в войне, если она не видит войну. Если она впускает войну в свои города, беспечно отмахиваясь "это не моя война, где-то там, какая разница". Если она эмпатирует коллаборционизму, манкуртизму и оккупанту.

Если не говорить о войне она не исчезнет. Если врага назвать другом, он не перестает быть врагом. Если прислужить врагу, это не сделает тебя равным с ним. Любые договоры с оккупантом, это непрекращающийся "Иловайск", так как страна не выучила уроков истории. Любые уступки врагу, это проигрыш и продолжающаяся война.

И пока мы делаем вид, что проблем не существует, и не видим, что общество — это так же грань войны, что общество беспечно и не понимает, что уже 5 лет идет по лезвию, проблема не решится, а общество может сильно пораниться о свою легкомысленность.

До сих пор курсируют поезда-автобусы в Россию и из РФ. Чаще без досмотра. Еще чаще, за взятку, чтобы не проверяли и по базам. О том, что движение автобусов-автомобилей из ОРДЛО в мирные части Украины, это бизнес барыг-войны, настоящих, а не выдуманных, я пишу часто, хотя и получаю угрозы. Автобусы из ОРДЛО идут во все города мирной части Украины, в большинстве случаев без досмотра. Коррупция — это еще одна сторона войны.

Всмотритесь в нашу страну, она давно и беспечно перешагнула все красные линии. Мы сами уничтожили свою безопасность. И если завтра в наших городах начнутся теракты, это всего лишь следствие наших действий.

Терактами будут отвлекать внимание социума от предательства, разорения, раскачивать гражданскую войну, управлять обществом. Так живет Россия, и если критическое большинство жителей Украины хочет жить "как на России", так оно и будет.

Страна, которая подверглась агрессии и утратила свои территории, должна тратить максимум ресурсов и внимания на свою безопасность: военную, информационную, психологическую, политическую, внутреннюю, международную, экономическую, культурную, историческую.

Люди должны осознавать войну, знать о ней, понимать ее, чувствовать. Только тогда придет осознание единства и собственной страны, как и необходимость в собственной безопасности. Ведь, элементарное воспитание и знания мы несем сами и передаем сами. В семье, детям, знакомым, родным. И поверьте, если в семье говорят об Украине, как стране, об украинцах, как о нации, о безопасности и войне, о российском оккупанте, это выйдет за пределы семьи, и станет в строй информационной защиты страны.

Семьи в ОРДЛО, где любят Украину и живут с надеждой на ее победу, воспитывают в оккупации детей, зашивая шрамы, наносимые агрессивной оккупационной пропагандой. И не зря оккупант столько вкладывает в пропаганду. Особенно внутри нашей страны. Ведь таким образом он ослабляет страну. Люди перестают видеть врага и открываются ему. Они не видят ни оккупации и даже радуются ей, воспринимая ее, как освобождение. Свободу враг назвал тиранией. И люди радуются избавлению от свободы, ведь в их подсознании их избавили от тирании, надев цепи.

Безопасность. Что мы думаем о ней. Что делаем для ее обеспечения?

Ведь война — это и распространение информационной пропаганды, и теракты, и вербовка внутри страны людей для работы на оккупанта и ведения подрывной деятельности против своего народа, и создание исторических симулякров, и подмена понятий, манипуляции.

И чем больше в стране незнания правды, непонимания войны, подмены военно-исторических понятий, и даже отрицания войны, тем выше шанс у оккупанта нанести удар внутри страны. Терактами. Ядами. Радиацией. Гражданской войной. Бунтами. Мародерством. Подрывами стратегических объектов.

Готовы ли мы защищать свои города внутри своих городов? Готовы ли мы видеть угрозу внутри своей страны, если 80% населения не видит угрозы уже в самом факте 5-летней войны и оккупации?

Свежее исследование Института внутренней безопасности “Исходящие из России нарративы и преподавание истории в русских школах Эстонии" подчеркивает опасность того, как местная русскоязычная молодежь может попасть в сферу влияния РФ, пишет "Delfi". Цель исследования — выявить возможную угрозу для внутренней безопасности Эстонии в связи с пропагандой со стороны России, а именно в преподавании и изучении истории в русских школах Эстонии.

А у нас хотят ввести русский государственным, судят мову в КСУ, несут в страну русский мир на руках. Как мы хотим жить завтра? Что мы делаем, чтобы защитить свое завтра?

Посмотрите на рост преступности в Украине и на количество "выстрелил из ПЗРК", "кинул гранату", "расстрелял из автомата", "перестрелка", "взорвали машину инкассаторов", "взорвали банкомат". Вы еще не видите. Но оккупирована вся Украина. Мы имеем новости аналогичные с новостями ОРДЛО.

Криминализация населения — это еще один этап войны. Проведение внутренних терактов — еще один этап.

Контрразведка СБУ предотвратила теракт на Луганщине, который готовила ФСБ РФ. В районе проведения ООС контрразведчики СБУ и бойцы Центра специальных операций "А" задержали агента ФСБ РФ- завербованного гражданина Украины, жителя оккупированной Луганщины (город Ровеньки), который с 2014-го года, воевал в оккупационно-коллаборционистско- военно-террористическом формировании (военный коллаборционист).

В мирные части Украины он прибыл с временно оккупированных районов через КПП для осуществления теракта на подконтрольной украинской власти территории и вербовке местных жителей. Гражданина задержали "на горячем" — во время подготовки к диверсии. Он доставал из тайника 2 гранатомета РПГ-22 и гранаты к ним.

По заданию своих кураторов из российской спецслужбы, злоумышленник должен был взорвать цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот", что привело бы к экологической катастрофе и гибели тысячи людей. Задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. Имеет "паспорт республик", паспорт гражданина РФ и паспорт гражданина Украины.

"Наши люди там", "нужно просто перестать стрелять", "мир посредине", "они-жертвы", "они-заложники", реинтеграция, примирение…

Кто-то знает, что там, по ту сторону войны? В ОРДЛО в соцсетях обсуждают особый статус Донбасса и уверены, что Украина обязана выполнить все требования РФ под давлением Германии и Запада.

Особый статус Донбасс предполагается в рамках административных границ Луганской и Донецкой областей, с полной амнистией жителей, признанием конфликта гражданским, установлением русского языка на Донбассе вторым государственным, признанием всех, выданных в ОРДЛО документов и совершенных сделок, а также признанием дву-гражданства, то есть с сохранением российского гражданства для жителей ОРДЛО. Параллельно с этим предполагается принятие Закона Украины о Всеукраинском референдуме, для легализации последующих "республик" и их слияния с Донбассом, то есть разрастания особого статуса до границ "новороссии".

Жители ОРДЛО не готовы принять "примирение укропов" и простить "убийц Донбасса".

Хочешь мира? Готовься к войне!