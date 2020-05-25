Опять зальет дождями: синоптик дала неутешительный прогноз погоды по Украине

Погода в Украине во вторник, 26 мая, будет холодной – дождями зальет большинство областей.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +6..+12 градусов, а днем +13..+17 градусов, на Закарпатье и местами в южной части +17..+20 градусов.

Погода в Украине gismeteo.ru

В Киеве вторник также будет с дождями и холодным воздухом. Ночью +10 градусов, днем +14 градусов.

Она отметила, что умеренное тепло вернется в Украину в среду, 27 мая. А совсем тепло, от +20 градусов, станет 1-2 июня.

Наталья Диденко / Telegram

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Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам климатологов, лето 2020 обещает быть капризным – ожидаются ливни, град, шквалы и засуха. Погода будет очень нестабильной – от жары к холоду и наоборот.