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Опять вжарит! Синоптики спрогнозировали повышение градуса в Украине

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В Украине в первый день второго месяца лета, 1 июля, ожидается переменная облачность без осадков.

Температура воздуха днем составит 29-34° тепла, сообщает Укргидрометцентр. Ночью похолодает до 12-17°, в восточных областях будет 9-14°. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области 1 июля без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Новости
В Украину идет адская жара: прогноз погоды на начало июля

Жара в Украине

Жара в Украине

clutch.ua

Температура ночью в столице 15-17°, днем 31-33°; по области ночью 12-17°, днем 29-34°.

Опять вжарит! Синоптики спрогнозировали повышение градуса в Украине

В последующие два дня, 2-3 июля, погодная картина существенно не изменится. Так, сохранится переменная облачность. 2 июля ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, 3 июля в восточных, Днепропетровской, днем и в южных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Опять вжарит! Синоптики спрогнозировали повышение градуса в Украине
Опять вжарит! Синоптики спрогнозировали повышение градуса в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в июле в Украину после небольшого похолодания придет настоящая летняя жара, которую разбавят грозовые дожди.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погодаУкргидрометцентр
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