Опять вжарит: синоптики дали знойный прогноз по Украине

В среду, 7 августа, столбики термометров в Украине поднимутся до +31°, а на Закарпатье и в северных областях возможны дожди и грозы.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

"7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе страны отдельные порывы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", – сказано в сообщении.

Погода 7 августа Скриншот

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Левобережье местами 7-9°; днем 26-31°, в восточных областях 22-27°.

В Киеве 7 августа солнечно, температура воздуха поднимется до +29°. Осадки не ожидаются.

Погода в Украине 7 августа ru.axar.az

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дал прогноз на август в Украине, заявив, что адскую жару в стране сменит холод.

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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