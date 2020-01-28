"Порошенко бы это показать... До чего он довел..."

Мужик идет по улице, укрытой густым черным дымом, и кричит:

- Вот вам и Мариуполь! Хотели?! Вот вам Мариуполь!..

А Мариуполь горит. Горят машины на автостоянках. Горят дома, заборы, киоски, магазины. Тысячи осколков на земле, по которым проезжают машины, рискуя порезать шины и остаться там, на месте, где только что был обстрел. Истошно вопит сигнализация, по городу только что отработала артиллерия - но "виноват" Порошенко.

Найти бы того мужика. Кто для него виноват сегодня? Кто не закончил войну, и самое любопытное - кто ее отодвинул от Мариуполя, чтобы этот мужик продолжал бухать вместе со своим опухшим от алкоголя товарищем?

Мне глубоко омерзительны люди, называющие войну "разборками политиков". Кто-то из них живет сегодня, не зная горя, смотрит мне нагло в глаза, зная мою позицию, и "нарывается":

- Ну скажи, скажи, война будет? Ты ж там политикой интересуешься.

И голос их звенит в предвкушении спора. Они мне будут доказывать, что россияне здесь ни при чем, или "Порошенко показать бы, до чего довел..." А мне плюнуть им под ноги хочется и уйти. Не тратя ни нервы, ни время. Они знают вот столько - а я во-о-от столько, и о чем мы с ними можем говорить?

Кто сегодня обстреливает наших ребят в то время, как они отводят войска?

Кто? И за чей счет?

И ведь кишка тонка у таких существ смотреть кадры, где горит город, который накрыли российскими "Градами".

Вчера меня упрекнули в "любви к шоколаду", но черт возьми, посмотри на все это и осознай, что это ТВОЕ. Твое обстреливают, и пусть не людей жалко (не все они эту территорию хотят видеть под украинским флагом), но землю.

И что вы всем, такие "в белом пальто", хотите доказать? Сначала откройте глаза, назовите вещи своими именами, а потом может быть ваше мнение кого-то будет интересовать.

И да, на днях была очередная "годовщина" обстрела Мариуполя российскими кадровыми военными. Хотя, "виноват Порошенко", а кто же еще?

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