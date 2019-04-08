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"Опять скандалят!" Скабеева обрушилась с обвинениями на украинскую делегацию в ПАСЕ

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Скандальная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева обвинила украинскую делегацию в ПАСЕ в скандальности, прокомментировав конфликт, спровоцированный 8 апреля лоббистами России.

Своим мнением она поделилась в Telegram-канале. По словам журналистки, Ассамблея якобы очень хочет, чтобы РФ вновь вернулась в ее состав.

"То есть украинцы опять скандалят. И ведь это даже я не приехала – так они с немцами. А Россию очень просят вернуться. Прямо сейчас очень просят!" – написала она.

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Скабеева опозорилась "предвыборным" роликом об Украине

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот из видео

"К сожалению, все складывается именно так, как хотят лоббисты России, представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили противостояние с ними. Главной темой на встрече был вопрос по изменению регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации в Ассамблею", процитировала Скабеева народного депутата (внефракционного) Борислава Березу, пытаясь перекрутить его слова в свою пользу.

Скабеева в ПАСЕ

Скабеева в ПАСЕ

hyser.com.ua

Припомнила пропагандистка и конфликт с Березой в стенах ПАСЕ, когда она пыталась помешать украинской делегации общаться с журналистами и буквально закрыла собой вице-спикера Верховной Рады Украины Ирину Геращенко. По словам пропагандистки, это ее тогда оскорбили и толкнули.

"Опять скандалят!" Скабеева обрушилась с обвинениями на украинскую делегацию в ПАСЕ

Отметим, Скабеева известна тем, что не раз пыталась спровоцировать на конфликт украинскую делегацию в ПАСЕ, устраивая "охоту" в кулуарах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева унизительно попросилась на дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Васильев Александр
Васильев Александр
Обычная офашизевшая шалава! Беда в том, что у ней не выключается микрофон. Но двойная беда в том, что двинутая на весь кумпол тела курва теперь уже неинтересна даже в ее стране, за исключением таких же уёбков.
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