Опять с одной ложки? В Ивано-Франковске у церкви грубо нарушили карантин. Видео

В Ивано-Франковске, не смотря на усиленные карантинные меры из-за эпидемии коронавируса COVID-19, люди собрались у церкви и причащались.

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Видео с толпами прихожан в Facebook опубликовал житель города Максим Сыч.

"Но в парках, скверах конечно собираться так нельзя (о кормлении с ложки я вообще молчу). В принципе неудивительно, как это наша область и город в лидерах распространения вируса", – написал он.

Карантин в Украине

Отметим, что ранее глава ГУНП в Ивано-Франковской области Владимир Голубош заявил, что людям запрещено находиться на территории возле церкви.

"Невозможно ограничить контакты людей, потому что по дороге в церковь люди контактируют. На территории возле церкви они стоят на открытом воздухе, но все равно общаются между собой. На предприятиях, где производят паски, они будут освящаться представителями конфессий прямо на заводе, а в селах – люди смогут вынести корзину, поставить у забора, и представители религиозных конфессий пройдутся и освятят их", – пояснил он.

При этом Голубош подчеркнул, что украинцы старше 60 лет должны находиться дома на самоизоляции.

Карта зараженных по Украине СНБО

Напомним, что состоянием на утро 8 апреля в Ивано-Франковская области зафиксировано 198 случаев заражения вирусом. При этом умерло 13 человек, а выздоровело – 7. При этом у 760 человек подозревают COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове церковь угодила в скандал из-за неприемлемого нарушения карантинных мер, введенных из-за коронавируса: людей причащали одной ложкой.

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