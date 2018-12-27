Опять повалит снег: синоптики дали прогноз на выходные в Украине

В Украине, на выходных, 29-30 декабря, ожидаются дожди и снегопады. В целом, немного потеплеет.

Так, в субботу, 29 декабря, на севере и в центре страны выпадет снег, а на всей остальной территории — снег с дождем. Днем ожидается -1 -3, ночью — до -8 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве возможен мокрый, но непродолжительный снег. Днем -1 +1, а ночью -2 -4 градуса.

Зима в Украине "24"

В воскресенье, 30 декабря, на западе ожидается снег с дождем и +2 +4 градуса днем, а ночью -1 +1 На востоке в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается слабый снег и -2 -4 градуса днем, а ночью -4 -7. На севере прогнозируют -1 -5 градуса днем и -3 -7 ночью, на юге днем +1 +3 и -1 -3 ночью, а в центре -1 +1 днем и -2 -4 ночью.

В Киеве в воскресенье без осадков. Температура днем будет колебаться -1 +1, ночью -2 -4 градуса.

Напомним, что в Европе в предновогоднюю неделю сохраняется теплая и влажная погода. В частности, в Италии и Испании — до +13 градусов, осадков не ожидается. 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря Украину накрыли сильные снегопады. На западе Украины его скорость достигала 24 метров в секунду. Это затронуло Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Волынскую, Ривненскую, Теропольскую, Черновицкую и Хмельницкую областей.

Также был обесточен ряд населенных пунктов.