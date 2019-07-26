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"Опять портянки и тушенка": суд вынес скандальное решение по ВСУ, украинцы в гневе

4.6т Читать материал на украинском

Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривал проведения реформы питания в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщил в Facebook волонтер, экс-советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков, обнародовав соответствующее решение суда от 16 июля.

"Приостановить действие приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 03.04.2019 до вступления решения в законную силу", – сказано в документе.

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"Опять портянки и тушенка": суд вынес скандальное решение по ВСУ, украинцы в гневе

Скриншот

Питание в ВСУ

Питание в ВСУ

Вести

"Помните реформу питания в армии? На фотке это на страничке Главного управления управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ периодически выкладывают фотоотчеты из тех частей, которые на новую систему перешли", – написал Бирюков.

Так, 18 июля в ВСУ похвастались рационом в 169 учебном центре "Десна", который перешел на новую систему питания по каталогу.

"Опять портянки и тушенка": суд вынес скандальное решение по ВСУ, украинцы в гневе

Скриншот

"Половина армии, если кто забыл. Вторую должны были в этом году. Ага, как же. Киевский окружной суд приостановил. Ибо нефиг", – возмутился волонтер.

К нему присоединились и пользователи. "Опять портянки и тушенка?", "Что вообще происходит?", "Подрывают моральный дух военным", "Реальный саботаж", – написали в комментариях.

"Опять портянки и тушенка": суд вынес скандальное решение по ВСУ, украинцы в гневе
"Опять портянки и тушенка": суд вынес скандальное решение по ВСУ, украинцы в гневе
"Опять портянки и тушенка": суд вынес скандальное решение по ВСУ, украинцы в гневе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений за участие в Операции Объединенных сил на Донбассе на 5 тысяч гривен военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.

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Тема
Реформы в Украине
Место
Украина
Теги
ВСУ Министерство обороны Украины
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Так киборги постоянно на уринотерапии сидят!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Суд выполняет приказы кремля, озвученные портновым, мертвечуком....
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Мир Миру
Мир Миру
Плювок в обличчя Головнокомандуючому.
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