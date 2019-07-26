"Опять портянки и тушенка": суд вынес скандальное решение по ВСУ, украинцы в гневе

Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривал проведения реформы питания в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщил в Facebook волонтер, экс-советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков, обнародовав соответствующее решение суда от 16 июля.

"Приостановить действие приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 03.04.2019 до вступления решения в законную силу", – сказано в документе.

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Питание в ВСУ Вести

"Помните реформу питания в армии? На фотке – это на страничке Главного управления управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ периодически выкладывают фотоотчеты из тех частей, которые на новую систему перешли", – написал Бирюков.

Так, 18 июля в ВСУ похвастались рационом в 169 учебном центре "Десна", который перешел на новую систему питания по каталогу.

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"Половина армии, если кто забыл. Вторую должны были в этом году. Ага, как же. Киевский окружной суд приостановил. Ибо нефиг", – возмутился волонтер.

К нему присоединились и пользователи. "Опять портянки и тушенка?", "Что вообще происходит?", "Подрывают моральный дух военным", "Реальный саботаж", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений за участие в Операции Объединенных сил на Донбассе на 5 тысяч гривен военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.

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