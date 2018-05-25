Опять похолодает: появился прогноз погоды в Украине на выходные

На предстоящих выходных, 26 - 27 мая, в Украине немного похолодает, местами ожидаются дожди и грозы.

Вероятнее всего, осадки придут в западные и южные области, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 26 мая, дожди с грозами пройдут в части западных областей - Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой. Температура поднимется до +25 градусов.

На севере будет солнечно, воздух прогреется до +23 градусов. В центре и на востоке - также ясная погода, температура от +21 до +23 градусов, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях - до +25 градусов.

На юге - дожди и грозы, в Херсонской и Николаевской областях - до +25 градусов, в Одесской области и Крыму - от +22 до +24 градусов.

В воскресенье, 27 мая, на всей территории Украины ожидается солнечная погода, осадки - только в западных областях. Температура поднимется от +22 до +25 градусов.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях дожди и грозы, в Волынской и Ровенской солнечно. Воздух в западном регионе страны прогреется до +25 градусов.

На севере, востоке и в центре страны ясно, без осадков, температура воздуха от +21 до +23 градусов.

В южных областях также ясная солнечная погода, воздух прогреется до +25 градусов. В Крыму возможны дожди и грозы, температура - до +24 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха, а кратковременные дожди и грозы пройдут только 25 числа в некоторых областях.