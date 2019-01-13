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Опять метели: синоптики предупредили о снежной ловушке в Украине

2.2тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 13 января, в большей части областей Украины продолжатся снегопады, однако температура воздуха несколько поднимется.

На западе ожидается от -1 до 2 градусов тепла, аналогичная ситуация на севере страны. В центре чуть прохладнее, от -1 до -3 градусов, сообщает Укргирометцентр.

На востоке также снегопады, температура поднимется до -1-3 градусов. В южных областях – переменная облачность, температура от -3 до 1 градуса тепла.

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Опять метели: синоптики предупредили о снежной ловушке в Украине

dengi.ua

В Киеве в воскресенье снегопад, воздух прогреется от 0 до 2 градусов тепла днем, ночью похолодает до -2-4 градусов.

Опять метели: синоптики предупредили о снежной ловушке в Украине

На курортах Египта в последние дни потеплело. Так, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде днем ожидается до +24.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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