Опять метель: украинцев предупредили о новой перемене погоды

В субботу, 26 января, украинцев ждет очередное ухудшение погодных условий, в то же время столбики градусников поползут вверх.

Так, по всей Украине ожидаются осадки в виде снега, а также дождя (на юге), сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно сообщениям Укргидрометцентра, составит – в западных и северных областях в среднем от -4 до -1 градуса, в центре страны от -2 до 0, в восточных областях от -1 до +2, и на юге от +2 до +10 (на южном берегу Крыма).

Ночью холодней всего будет в северных областях – до -14 градусов мороза.

В Киеве 26 января днем температура повысится до -1 градуса, будет идти небольшой снег. В ночь на 27 января киевлян ждет до 8 градусов мороза, днем – до -3, осадки будут идти целые сутки.

Прирост снега ожидается до 10 см, в связи с чем погодные условия объявили потенциально опасными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве на выходных 26-27 января ожидается резкое повышение температуры и возобновление снегопадов.

Ранее появился подробный прогноз погоды на февраль в Украине.

С 5 февраля ожидается резкое снижение температуры – похолодать может до -30. В последние дни января ожидается оттепель. Но продлится она лишь до начала февраля.

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