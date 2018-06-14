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Опять град: в Украине объявлено штормовое предупреждение

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В четверг, 14 июня, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Укргидрометцентр.

"14 июня днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град; на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Винницкой сильные дожди", - говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 12 июня, в семи западных областях Украины из-за грозы, града и порывов ветра были обесточены 238 населенных пунктов.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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