Опять длинные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в июне

Украинцев в июне текущего года опять ждут длинные выходные.

Всего же в первый месяц лета будет 10 праздничных и выходных дней.

Так, в этом году День Конституции, 28 июня, приходится на четверг. Кроме того, Кабинет министров рекомендовал перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня.

Таким образом украинцы не будут работать:

28 июня - в День Конституции;

29 июня - так как рабочий день перенесут на суботу, 23 июня;

30 июня - субота

1 июля - воскресенье.

Кроме того в предпраздничный день 27 июня рабочий день сокращен на один час.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2018 года погода преподнесет украинцам несколько сюрпризов. В частности, обещанной "африканской жары" ждать не стоит.