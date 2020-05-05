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5 мая • обновлено в 11:29
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Опубликованы запрещенные фото о реальной жизни в СССР

10.3т
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В сети появилась подборка документальных фотоснимков обычной советской жизни, которые, однако, в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности.

Интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались, сделаны фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым. Об этом рассказал популярный белорусский блогер Максим Мирович.

По его словам, оба они работали обычными советскими фотографами, снимающими передовиков производства для местных газет. При этом время от времени снимали "для себя" – и жизнь, запечатленная на этих снимках, разительно отличалась от того, каким его показывали в той же советской прессе.

"Праздник масленицы у шахтеров", 1984 год

"Праздник масленицы у шахтеров", 1984 год

maxim-nm.livejournal.com

"Разумеется, большинство этих снимков в СССР были запрещены – их нельзя было нигде опубликовать, а сам факт фотографирования подобных сюжетов мог заинтересовать правоохранителей или спецслужбы. В дальнейшем фотографа могли лишить работы за "очернение советской действительности" – хотя он лишь снимал все, что видел вокруг", – пишет Мирович.

"Электрослесарь на коксовой батарее", 1980 год

"Электрослесарь на коксовой батарее", 1980 год

maxim-nm.livejournal.com

"Опала куриной тушки", 80-е годы

"Опала куриной тушки", 80-е годы

maxim-nm.livejournal.com

"Роддом. Кефир после родов", 1981 год

"Роддом. Кефир после родов", 1981 год

maxim-nm.livejournal.com

"Обеденный перерыв в механических мастерских "ЗапСибгеологии", 1983 год

"Обеденный перерыв в механических мастерских "ЗапСибгеологии", 1983 год

maxim-nm.livejournal.com

"Рабочая столовая строителей сталеплавильного цеха", 1981 год

"Рабочая столовая строителей сталеплавильного цеха", 1981 год

maxim-nm.livejournal.com

"Обед бригады на свиноферме", 80-е годы

"Обед бригады на свиноферме", 80-е годы

maxim-nm.livejournal.com

"Газетный киоск на улице Металлургов", начало 80-х

"Газетный киоск на улице Металлургов", начало 80-х

maxim-nm.livejournal.com

"Побелка классного потолка", 1982 год

"Побелка классного потолка", 1982 год

maxim-nm.livejournal.com

"Женщины с беляшами и тележкой кирпичей", 1981 год

"Женщины с беляшами и тележкой кирпичей", 1981 год

maxim-nm.livejournal.com

"Знаменосец на льду", 1981 год

"Знаменосец на льду", 1981 год

maxim-nm.livejournal.com

"Очередь в ванной", 29 мая 1981 года в Новокузнецком Доме ребенка

"Очередь в ванной", 29 мая 1981 года в Новокузнецком Доме ребенка

maxim-nm.livejournal.com

"Добровольно-принудительные детские игры", 80-е годы

"Добровольно-принудительные детские игры", 80-е годы

maxim-nm.livejournal.com

"Продажа бараньих костей", улица Веры Соломиной, Новокузнецк, 80-е годы

"Продажа бараньих костей", улица Веры Соломиной, Новокузнецк, 80-е годы

maxim-nm.livejournal.com

"Люди с мясом на улице Энтузиастов"

"Люди с мясом на улице Энтузиастов"

maxim-nm.livejournal.com

"Центральный рынок на улице Курако", 1983 год

"Центральный рынок на улице Курако", 1983 год

maxim-nm.livejournal.com

"Пассажир трамвая с яйцами"

"Пассажир трамвая с яйцами"

maxim-nm.livejournal.com

"Портрет с покупками"

"Портрет с покупками"

maxim-nm.livejournal.com

"Лучшее в мире советское мороженое"

"Лучшее в мире советское мороженое"

maxim-nm.livejournal.com

"Продавец букетов", 1980 год

"Продавец букетов", 1980 год

maxim-nm.livejournal.com

"Очередь в ожидании продавца", 80-е годы

"Очередь в ожидании продавца", 80-е годы

maxim-nm.livejournal.com

"Лекция о международном положении", 1979 год

"Лекция о международном положении", 1979 год

maxim-nm.livejournal.com

"Бригада колхозниц слушает выступление артистов передвижной агитбригады", 1980 год

"Бригада колхозниц слушает выступление артистов передвижной агитбригады", 1980 год

maxim-nm.livejournal.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о восьми фильмах отечественного и западного кинематографа, которые были запрещены к просмотру в СССР.

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Автор
Марина Лисничук
Теги
фотографии СССР
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Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
Эти фотографии - фото Кавказа и Средней Азии Советского периода.
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