Опубликованы запрещенные фото о реальной жизни в СССР

В сети появилась подборка документальных фотоснимков обычной советской жизни, которые, однако, в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности.

Интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались, сделаны фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым. Об этом рассказал популярный белорусский блогер Максим Мирович.

По его словам, оба они работали обычными советскими фотографами, снимающими передовиков производства для местных газет. При этом время от времени снимали "для себя" – и жизнь, запечатленная на этих снимках, разительно отличалась от того, каким его показывали в той же советской прессе.

"Праздник масленицы у шахтеров", 1984 год maxim-nm.livejournal.com

"Разумеется, большинство этих снимков в СССР были запрещены – их нельзя было нигде опубликовать, а сам факт фотографирования подобных сюжетов мог заинтересовать правоохранителей или спецслужбы. В дальнейшем фотографа могли лишить работы за "очернение советской действительности" – хотя он лишь снимал все, что видел вокруг", – пишет Мирович.

"Электрослесарь на коксовой батарее", 1980 год maxim-nm.livejournal.com

"Опала куриной тушки", 80-е годы maxim-nm.livejournal.com

"Роддом. Кефир после родов", 1981 год maxim-nm.livejournal.com

"Обеденный перерыв в механических мастерских "ЗапСибгеологии", 1983 год maxim-nm.livejournal.com

"Рабочая столовая строителей сталеплавильного цеха", 1981 год maxim-nm.livejournal.com

"Обед бригады на свиноферме", 80-е годы maxim-nm.livejournal.com

"Газетный киоск на улице Металлургов", начало 80-х maxim-nm.livejournal.com

"Побелка классного потолка", 1982 год maxim-nm.livejournal.com

"Женщины с беляшами и тележкой кирпичей", 1981 год maxim-nm.livejournal.com

"Знаменосец на льду", 1981 год maxim-nm.livejournal.com

"Очередь в ванной", 29 мая 1981 года в Новокузнецком Доме ребенка maxim-nm.livejournal.com

"Добровольно-принудительные детские игры", 80-е годы maxim-nm.livejournal.com

"Продажа бараньих костей", улица Веры Соломиной, Новокузнецк, 80-е годы maxim-nm.livejournal.com

"Люди с мясом на улице Энтузиастов" maxim-nm.livejournal.com

"Центральный рынок на улице Курако", 1983 год maxim-nm.livejournal.com

"Пассажир трамвая с яйцами" maxim-nm.livejournal.com

"Портрет с покупками" maxim-nm.livejournal.com

"Лучшее в мире советское мороженое" maxim-nm.livejournal.com

"Продавец букетов", 1980 год maxim-nm.livejournal.com

"Очередь в ожидании продавца", 80-е годы maxim-nm.livejournal.com

"Лекция о международном положении", 1979 год maxim-nm.livejournal.com

"Бригада колхозниц слушает выступление артистов передвижной агитбригады", 1980 год maxim-nm.livejournal.com

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