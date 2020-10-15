Опубликованы лучшие фото дикой природы 2020 года

Лондонский музей объявил итоги одного из самых престижных конкурсов среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Year (WPY) 2020 года.

Как сообщает DW, гран-при конкурса получил россиянин Сергей Горшков. Фотография "Объятия" с изображением амурской тигрицы, которая обнимает ствол маньчжурской пихты, сделана в заказнике "Леопардовый" в Приморском крае (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Горшков ждал 11 месяцев, чтобы зафиксировать с помощью скрытой камеры настолько неповторимый момент.

"Объятия" Сергея Горшкова dw.com

Лучшим портретом животного признана работа "Поза" Могенса Тролле из Дании. На ней изображен молодой самец-носач. Обезьяны-носачи водятся только на острове Калимантан (Борнео), разделенном между Индонезией, Малайзией и Брунеем, и находятся на грани исчезновения. С возрастом носы у самцов становятся еще больше.

"Поза" Могенса Тролле dw.com

Лучший подводный снимок под названием "Золотое мгновение" сделала китайская фотограф Сунда Цай, которая сняла во время дайвинга у берегов Филиппин этого крошечного золотистого мерцающего кальмара.

"Золотое мгновение" Сунде Цай dw.com

В категории "Поведение: земноводные и рептилии" победил испанец Хайме Кулебрас. На его фото стеклянная лягушка во время дождя сидит на ветке и лакомится пауком. Работа называется "Уравновешенная жизнь". Эти лягушки редко встречаются в природе и находятся под угрозой исчезновения. Они водится только в эквадорском заповеднике Мандуриаку.

"Уравновешенная жизнь" Хайме Кулебраса dw.com

Автор работы "Река огня на вулкане Этна" из категории "Окружающая среда Земли" – итальянец Лучиано Гауденцио. Эта фотография демонстрирует невероятную силу, которой владеет природа.

"Река огня на вулкане Этна" Лучиано Гауденцио dw.com

В категории "Фотожурналист дикой природы: история" победило фото прикованной цепью к клетке макаки, которая продается на птичьем рынке на острове Бали. В Индонезии макак, которых отлавливают в дикой природе, можно легально продавать. Условия, в которых они живут в неволе, ужасны. Автор этой работы – британский фотожурналист Пол Хилтон. Он живет в Гонконге и работает в международной экологической организации Greenpeace.

"Бизнес в задней комнате" Пола Хилтона dw.com

Победительница в категории для фотографов в возрасте от 15 до 17 лет Лина Хейкинен из Финляндии зафиксировала лису, которая не пожелала делиться с братьями и сестрами пойманным ею гусем. Зато решила сама поживиться добычей в укромном месте.

"Лиса, которая получила гуся" Лины Хейкинен dw.com

Лауреат в категории для фотографов в возрасте от 11 до 14 лет Сэм Слосс (Италия/США) сфотографировал в Индонезии рыбу-клоуна с открытым ртом, которая его просто очаровала. Позже он узнал, что рыба заражена так называемой "вошью-пожирателем языка".

"Жадный глоток" Сэма Слосса dw.com

Франк Дешандоль из французской Нормандии сфотографировал представительниц двух видов ос в момент, когда они залетают к гнезду. Чтобы зафиксировать редкую минуту встречи ос, фотограф создал камеру с затвором, способным работать на очень малых выдержках. Работа, признанная лучшей в номинации "Поведение: беспозвоночные", называется "Повесть о двух осах".

"Повесть о двух осах" Франко Дешандоля dw.com

Снимок с изображением семейства котов-манулов, сделанный в степях Тибетского нагорья на северо-западе Китая, победил в категории "Поведение: млекопитающие". Фотограф Шаньюань Ли следовал за котами, которые искали добычу, почти четыре километра, а затем установил камеру перед их засадой. Кошка позвала детей после того, как увидела лису. Работа так и называется: "Мама говорит, что надо бежать".

"Мама говорит, что надо бежать" Шаньюаня Ли dw.com

Впервые за 56-летнюю историю конкурса Wildlife Photographer of the Year его итоги были объявлены онлайн.

Как писал OBOZREVATEL, в конце июня 2020 года в Польше обнаружились лучшие снимки НЛО за последние 40 лет.