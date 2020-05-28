Опубликованы фото запретной жизни в глубинке СССР

В сети появились уникальные фото жизни глубинки СССР, которые опровергают множество мифов об обеспеченности и беззаботности его граждан.

Снимки опубликовал в LiveJournal блогер Максим Мирович. На них запечатлен быт советских людей, качество товаров и состояние городов, отдаленных от крупных центров, в которых жило большинство населения уже несуществующей страны.

"В среде любителей СССР почему-то популярен миф о том, что все люди в СССР жили богато и привольно, имели совершенно бесплатные пятикомнатные квартиры и питались самыми лучшими и главное натуральными продуктами. На самом деле это один большой миф – да, действительно, в "совке" так жили номенклатурные семьи, которых было процентов пять от общего количества населения, тогда как остальной народ жил в нищете", – пишет блогер.

По словам Мировича, особенно сильно советская нищета была заметна в провинции, вдалеке от больших городов. Ведь там практически ничего не отличалось от XIX, а нередко и от XVII века: не было дорог, не было воды и света, а люди жили в разваливающихся бараках.

Автор уточнил, что обнародованная им подборка была найдена на одном из западных сайтов и датирована 1960-80-ми годами. Именно этот период фанаты СССР называют "золотым веком СССР".

Как выглядела глубинка в СССР?

Среднестатистический советский поселок или городок выглядел примерно так: заброшенная либо полузаброшенная церковь, возле которой вполне могла работать пивнушка. Кроме того, тогдашняя власть практиковала строительство огромных стадионов на месте старых кладбищ.

А в конце 60-х – начале 70-х годов в провинциальных городках начали массово строить так называемые "кафе-стекляшки", внутри которых продавалось либо мороженое с сосисками, либо разливное пиво.

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Однако вид таких провинциальных "стекляшек" существенно отличался от столичных – они могли быть заставлены грязными деревянными ящиками со спиртным либо пустой посудой.

Еще одна особенность советской провинции – это отстутсвие нормальных дорог. Людям часто приходилось толкать не только свои легковые авто, но даже и автобусы.

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Советская "урбанистика"

В отдаленных советских городках никто особо не беспокоился о комфорте людей. Так, к примеру, автобусные остановки строили посреди грязи, возле разбитой дороги, без какого-либо навеса для пассажиров, которые ждут транспорт.

Аналогичная ситуация была и водопроводом. Большинство людей попросту не имели его, а воду набирали в обычных колонках на улице.

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Что касается объектов сферы услуг (бани, парикмахерские, салоны проката техники, магазины) то они зачастую размещались в обветшалых деревянных постройках, которые сохранились еще с царских времен.

"Всякие малолетние фанаты СССР постят демотиваторы с постановочным фото из московского ГУМа с подписями вроде "ах, как нам хорошо жилось в СССР", но на самом деле большинство советских провинциальных магазинов выглядели как-то так. Грязное, низкое и темное помещение, у входа обязательно сложена груда деревянных ящиков и иногда стоит окровавленная колода с огромным топором (а-ля средневековая плаха), на которой рубят мясо. На входе висит грязная сетка "от комаров", а изнутри всегда тянет чем-то кислым", – вспоминает Мирович.

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Советские рынки

Кроме магазинов, в провинциальных советских поселках и городках существовали еще и рынки, которые в 60-х годах ХХ века выглядели практически как дореволюционные.

За полвека советской власти поменялось лишь то, что товары на рынки привозили не на лошадях, а на грузовых автомобилях (нередко с дровяным двигателем). В остальном все осталось так же – грязь, нищета и бедные люди вокруг.

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Молодые "старики"

Поскольку заниматься в советской провинции было практически нечем, то в основном население шло работать на вредные производства, которые выносили за пределы крупных городов, в статистические конторы или в колхозы. Тяжелый труд и его условия сразу сказывались как на здоровье, так и на внешности людей.

"Во всех советских фильмах колхозные механизаторы и трактористы – это сплошь молодые, белозубые, подтянутые парни, которые доверху начитались Ленина и рассуждают о прямой и светлой дороге жизни, труде и важности маленьких каждодневных подвигов. Вслед трактористам смотрят дородные и улыбчивые девушки и, склонив головку на плечо, напевют песни о неразделенной любви под березами", – пишет Мирович.

"А на самом деле советские трактористы выглядели как-то так. Такой вид советские мужчины на селе приобретали годам к сорока, после чего работали еще лет двадцать, выходя на пенсию развалинами с кучей болезней. Да и сельские советские девушки недолго распевали о любви под березами. Уже годам к 45-50 девушка превращалась в бабушку – в платочке, с согнутой спиной и отсутствующей половиной зубов. Их ровесницы на Западе в эти годы переживали вторую молодость, носили короткие юбки, красивые прически и встречались с кавалерами", – добавил блогер.

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Уголовный быт СССР

Еще одна неотъемлемая часть советских реалий – огромное количество уголовников в провинциях. В те времена их ущемляли в гражданских правах и запрещали селиться ближе, чем за 100 километров до столиц республик и просто к крупным городам. Поэтому среднестатический житель глубинки тогда мог выглядеть примерно так.

Жизнь провинции в СССР LiveJournal Максима Мировича

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась уникальная коллекция фото о жизни людей в СССР. Их автором является обычный житель села в Молдове Захарий Кушнир, который умер в 1993 году. Снимки в 2016 году случайно обнаружил студент Виктор Галушка. Он нашел уникальные негативы фотографий среди хлама в заброшенном доме.

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