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Опубликовано первое фото внучки Луценко

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В сети было опубликовано первое фото внучки генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Снимком поделилась 53-летняя народный депутат и супруга генпрокурора Ирина Луценко в Facebook.

"Женский футбол. Команда – мощная: Александра Александровна и я", – подписала она фото.

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Напомним, ребенок появился на свет 22 июля 2018 года в семье старшего сына Луценко Александра.

Опубликовано первое фото внучки Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Луценко женился в сентябре 2017 года, церемония состоялась в центральном ЗАГСе столицы.

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Персоны
Юрий ЛуценкоДмитрий Луценко
Место
Украина
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