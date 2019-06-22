В армии вынесли "модный приговор" для женщин: в сети скандал

В сети активно обсуждают новые парадные туфли, разработанные специально для женщин-военнослужащих.

Фото одного из вариантов обуви опубликовала Ольга Омелянчук в своем Facebook. "Фэшн с имей профешн. Здесь женщинам-военнослужащим туфли подвезли. Хочу увидеть женщину, которая разработала эту "красоту"", — иронично написала Ольга.

В сети тут же разгорелась активная дискуссия. Отдельные пользователи даже предположили, что это может быть отдельным видом вооружения.

"Просто в отделе тестирования и разработки председательствует мужчина, который, мягко говоря, не очень относится к женщинам в армии", — написала Виктория Дворецкая.

"Возможно, их следует рассматривать как отдельный вид вооружения?", — иронично задается вопросом Юлия Родченко.

"Моя бабушка такие бы не носила... А если бы я была военной, и мне такое выдали бы, это было бы грустно очень", — пишет Настка Федченко.

Скриншот

Скриншот

Прокомментировал фотографию и разработчик модели туфлей Василий Саковец.

"Они в работе. Это уже 4-е. Предыдущие были современные. Передали на испытания на узел связи. Женщины с узла забанили. И так несколько раз. Эта модель отработана по их пожеланиям. Первый, который мы описывали, были с таким верхом, но с устойчивым каблуком... Забанили поскольку в строю неудобно им было передвигаться", — пояснил Саковец.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине предложили запретить камуфляж, чтобы уберечь людей от мошенников, притворяющихся воинами.

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