Опубликована скандальная винтажная реклама на Рождество

До века технологий рекламщики понимали, что в их сфере все средства хороши – чтобы выделиться и завоевать внимание покупателей, использовали нестандартный подход. Особенно накануне Рождества и Нового года, когда можно было сыграть на предпраздничном ажиотаже.

Но порой креативщики заходили далеко и, в шутку или нет, объявления приобретали скандальное содержание. Пример такого был опубликован на странице "Исторические фотографии" в Facebook – рождественская реклама оружейной фирмы Daisy (США) 1972 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На ней взрослые и дети постают у праздничной елки с ружьями в руках. А заголовок объявления гласит, что "с семи до семнадцати Daisy сделает это Рождество незабываемым".

Реклама оружейной фирмы Daisy Facebook "Исторические фотографии"

В других примерах старой рекламы на страницах газет и журналов Санта-Клаус и его "помощницы" постают в откровенных образах. К Рождеству и Новому году главные его герои, дети и взрослые рекламируют не только "Кока-колу", но и напитки покрепче, а еще сигареты, оружие и тому подобное.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть коллекцию таких винтажных и довольно оскорбительных рождественских рекламных объявлений.

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

vintag.es

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядела первая реклама в СССР. Были опубликованы раритетные фотографии советских рекламных плакатов и не только.