Опубликована скандальная винтажная реклама на Рождество

До века технологий рекламщики понимали, что в их сфере все средства хороши – чтобы выделиться и завоевать внимание покупателей, использовали нестандартный подход. Особенно накануне Рождества и Нового года, когда можно было сыграть на предпраздничном ажиотаже.

Но порой креативщики заходили далеко и, в шутку или нет, объявления приобретали скандальное содержание. Пример такого был опубликован на странице "Исторические фотографии" в Facebook – рождественская реклама оружейной фирмы Daisy (США) 1972 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На ней взрослые и дети постают у праздничной елки с ружьями в руках. А заголовок объявления гласит, что "с семи до семнадцати Daisy сделает это Рождество незабываемым".

В других примерах старой рекламы на страницах газет и журналов Санта-Клаус и его "помощницы" постают в откровенных образах. К Рождеству и Новому году главные его герои, дети и взрослые рекламируют не только "Кока-колу", но и напитки покрепче, а еще сигареты, оружие и тому подобное.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть коллекцию таких винтажных и довольно оскорбительных рождественских рекламных объявлений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядела первая реклама в СССР. Были опубликованы раритетные фотографии советских рекламных плакатов и не только.