Опубликован полный текст постановления об усилении карантина в Украине. Документ

Кабинет министров опубликовал полный текст обновленного постановления №211 о мерах карантина в Украине, в которое 3 апреля были внесены новые запреты.

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Премьер Украины Денис Шмыгаль

Согласно принятым изменениям, на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на:

с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски , респиратора;

с 6 апреля перемещение группой лиц более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет , без сопровождения родителей;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);

посещение спортивных и детских площадок;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Новые ограничения карантина Кабмин Украины

Контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться полицейскими, военнослужащими, Национальной гвардией, работниками государственных учреждений Министерства здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Ранее об ужесточении карантина говорил и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он настаивал на ограничении мобильности людей для снижения количества критических и летальных случаев коронавируса.

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