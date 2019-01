''Пересматривал 4 раза!'' Новая оптическая иллюзия вызвала ажиотаж в сети. Видео

В сосцетях возник ажиотаж из-за оптической иллюзии с полем пшеницы, где колоски будто колышутся на ветру.

На самом деле изображение статично, а колоски нарисованы на стене. Видеозапись ''головоломки" обнародовал в Twitter пользователь Waj (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Я знаю, что я не единственный, кто видел дуновение ветра", — написал под постом один из комментаторов.

"Мне понадобилось четыре раза пересматривать, чтобы понять, что это рисунок", — поддержал другой пользователь сети.

Обнародованная видеозапись всего за несколько дней набрала 8 миллионов просмотров и несколько сотен тысяч "лайков" и комментариев.

I promise its even better the 2nd time you watch it. pic.twitter.com/hU5xBERYlT