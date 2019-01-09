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''Пересматривал 4 раза!'' Новая оптическая иллюзия вызвала ажиотаж в сети. Видео

1.3тЧитать материал на украинском

В сосцетях возник ажиотаж из-за оптической иллюзии с полем пшеницы, где колоски будто колышутся на ветру.

На самом деле изображение статично, а колоски нарисованы на стене. Видеозапись ''головоломки" обнародовал в Twitter пользователь Waj (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Скриншот видео

Скриншот видео

Twitter Waj

"Я знаю, что я не единственный, кто видел дуновение ветра", — написал под постом один из комментаторов.

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"Мне понадобилось четыре раза пересматривать, чтобы понять, что это рисунок", — поддержал другой пользователь сети.

''Пересматривал 4 раза!'' Новая оптическая иллюзия вызвала ажиотаж в сети. Видео
''Пересматривал 4 раза!'' Новая оптическая иллюзия вызвала ажиотаж в сети. Видео

Обнародованная видеозапись всего за несколько дней набрала 8 миллионов просмотров и несколько сотен тысяч "лайков" и комментариев.

Как писал OBOZREVATEL, в августе пользователи сети начали спорить из-за оптической иллюзии, на которой одни видели стену и дверь, а другие — пляж и море. Несколько дней соцсети ломали голову из-за изображения, однако вскоре автор снимка раскрыла его секрет.

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