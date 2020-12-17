"ОПРОВЕРЖЕНИЕ

По этому адресу https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в сети Интернет была распространена недостоверная информацию, нарушающая деловую репутацию юридического лица акционерного общества "Фармак". Эта информация является недостоверной, согласно Мировому соглашению от "10" ноября 2020 года, заключенному между АО "Фармак" и ООО "Золотая середина", и утвержденной Хозяйственным судом Киевской области"."

Постановлением Хозяйственного суда Киевской области от 24.11.2020 года в деле №911/2880/20 утверждено мировое соглашение:

Утвердить мировое соглашение, заключенное Акционерным обществом "Фармак" и Обществом с ограниченной ответственностью "Золотая середина" от 10.11.2020 в следующей редакции:

Мировое соглашение по делу №911 / 2880/20 по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Фармак" к ООО "Золотая середина"

о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

г. Киев "10" ноября 2020

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Фармак" в дальнейшем "Истец", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Золотая середина" в дальнейшем "Ответчик", с другой стороны, которые вместе именуются "Стороны", а по отдельности "Сторона", которые являются сторонами по делу № 911/2880/20 (далее "Спор"), который находится в производстве Хозяйственного суда Киевской области (далее "Суд"), руководствуясь ст. ст. 46, 192 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, пришли к взаимному согласию заключить это Мировое соглашение (далее "Мировое соглашение") и урегулировать Спор на следующих условиях:

1. Истец обратился в суд с иском к Ответчику, который является владельцем раздела med. obozrevatel.com сайта obozrevatel.com о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации, в котором просил:

1) Признать недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae- v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине как панацею от Сovid-19", следующего содержания:

"Дело в том, что об эффективности этих средств (прим. – в частности, лекарственного средства "Амизон") в борьбе с коронавирусом можно cудить и до клинических испытаний. Ведь оба они входят в так называемый "расстрельный список препаратов" с недоказанной эффективностью даже при их профильных показаниях. А если эти препараты не лечат то, что должны лечить согласно обещаниям производителя – ожидать от них результатов в терапии коронавируса, мягко говоря, несколько наивно.

И подобная наивность у чиновников Минздрава, которые согласовали проведение испытаний препаратов с недоказанной эффективностью на людях, зараженных смертельно опасным вирусом – недопустима.".

2) Признать недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae- v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине как панацею от Сovid-19", следующего содержания:

"Больше нигде в мире они спросом не пользуются – по одной простой причине: нет убедительных доказательств, что они (прим. – в частности, лекарственного средства "Амизон") хоть что-то лечат."

3) Признать недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae- v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и продвигает в Украине как панацею от Сovid-19", следующего содержания:

"Владельцы "Фармак" стремились предоставить "Амизону" статус препарата с доказанной эффективностью".

4) Признать недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae- v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине как панацею от Сovid-19", следующего содержания:

"Но совсем не та, которой бы "Фармак" стоило гордиться, и совсем не та, которая могла бы хоть как-то оправдать откровенно коррупционный эксперимент над больными коронавирусом, которую санкционировали чиновники от медицины".

5) Признать недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae- v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине как панацею от Сovid-19", следующего содержания:

"Так зачем же продвигать как панацею от смертельной болезни препараты (прим. – в частности, лекарственного средства "Амизон"), которые могут ее вылечить примерно так же, как кусок мела?"

6) Признать недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae- v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине как панацею от Сovid-19", следующего содержания:

"И тогда, когда "Фармак" производил растущие как на дрожжах объемы трамадола, на который страну подсадили в конце 90-х и каким травили ее до конца 2010-х, когда эту схему крышевала экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева."

7) Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Золотая середина" опровергнуть распространенную недостоверную информацию путем размещения в сети Интернет по ссылкам: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v -ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm текст опровержения следующего содержания:

"ОПРОВЕРЖЕНИЕ

По этому адресу в сети Интернет была распространена недостоверная информация, нарушающая деловую репутацию юридического лица акционерного общества "Фармак". Данная информация признана недостоверной судом."

Под опровержением, выложить сообщение о принятом по данному делу судебном решении, а именно: суд, принявший судебное решение, вид судебного решения (решение, постановление), дату его принятия, номер дела, и текст резолютивной части судебного решения.

8) Судебные издержки возложить на Общество с ограниченной ответственностью "Золотая середина"

2. По иску, указанному в п. 1 настоящей Мирового соглашения, судом открыто производство по делу № 911/2880/20.

3. Истцом понесены судебные расходы по делу № 911/2880/20 в размере 50 614 (пятьдесят тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 00 коп., в том числе судебный сбор, уплаченный за подачу искового заявления, в сумме 14 714 (четырнадцать тысяч семьсот четырнадцать ) рублей 00 коп.

4. Ответчик признает недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae -v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине как панацею от Covid-19", следующего содержания:

"Дело в том, что об эффективности этих средств (прим. – в частности, лекарственного средства "Амизон") в борьбе с коронавирусом можно cудить и до клинических испытаний. Ведь оба они входят в так называемый "расстрельный список препаратов" с недоказанной эффективностью даже при их профильных показаниях. А если эти препараты не лечат то, что должны лечить согласно обещаний производителя – ожидать от них результатов в терапии коронавируса, мягко говоря, несколько наивно.

И подобная наивность у чиновников Минздрава, которые согласовали проведение испытаний препаратов с недоказанной эффективностью на людях, зараженных смертельно опасным вирусом – недопустима.".

5. Ответчик признает недостоверной и что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae -v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавируса: кто и продвигает в Украине как панацею от Covid-19", следующего содержания:

"Больше нигде в мире они спросом не пользуются – по одной простой причине: нет убедительных доказательств, что они (прим. – в частности, лекарственного средства" Амизон ") хоть что-то лечат."

6. Ответчик признает недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae -v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и продвигает в Украине как панацею от Covid-19", следующего содержания:

"Владельцы "Фармак" стремились присвоить "Амизону" статус препарата с доказанной эффективностью".

7. Ответчик признает недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae -v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и продвигает в Украине как панацею от Covid-19", следующего содержания:

"Но совсем не та, какой бы "Фармак" стоило бы гордиться, и совсем не та, которая могла бы хоть как-то оправдать откровенно коррупционный эксперимент над больными коронавирусом, который санкционировали чиновники от медицины".

8. Ответчик признает недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae -v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине как панацею от Covid-19", следующего содержания:

"Так зачем же продвигать как панацею от смертельной болезни препараты (прим. – в частности, лекарственного средства "Амизон"), которые могут ее вылечить примерно так же, как кусок мела?"

9. Ответчик признает недостоверной и такой, что нарушает деловую репутацию акционерного общества "Фармак", информацию, распространенную в сети Интернет по ссылке: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae -v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в публикации под заголовком "Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине как панацею от Covid-19", следующего содержания:

"И тогда, когда "Фармак" производил растущие как на дрожжах объемы трамадола, на который страну подсадили в конце 90-х и каким травили ее до конца 2010-х, когда эту схему крышевала экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева."

10. Ответчик обязуется "20" декабря 2020 опровергнуть недостоверную информацию, которая была распространена в сети Интернет по ссылкам: https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho- prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm, путем размещения на сайте obozrevatel.com текста опровержения следующего содержания:

"ОПРОВЕРЖЕНИЕ

По этому адресу https://med.obozrevatel.com/ukr/biznes-na-koronavirusyi-hto-i-scho-prosuvae-v-ukraini-yak-panatseyu-vid-covid-19.htm в сети Интернет была распространена недостоверная информацию, нарушающую деловую репутацию юридического лица акционерного общества "Фармак". Данная информация является недостоверной согласно Мирового соглашения от "10" ноября 2020, заключенного между АО "Фармак" и ООО "Золотая середина", и утвержденной Хозяйственный судом Киевской области".".

Одновременно с размещением текста опровержения, Ответчик обязуется под текстом опровержения выложить сообщение о решении суда об утверждении этой Мирового соглашения, а именно: Суд, постановивший решение об утверждении Мирового соглашения (Хозяйственный суд Киевской области), вид судебного решения (определение), дату его принятия, номер дела (№ 911/2880/20), и текст резолютивной части определения об утверждении мирового соглашения.

11. Ответчик обязуется в срок до "20" декабря 2020 возместить истцу судебные расходы в размере 43 257 (сорок три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 00 коп., в том числе 50 процентов судебного сбора, составляет 7357 (семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 коп.

12. Предусмотренные пунктом 11 настоящего Мирового соглашения средства подлежат уплате Ответчиком в пользу Истца в безналичной форме путем банковского перевода на счет истца.

13. Обязательства по этой Мировому соглашению должны исполняться надлежащим образом в установленные им сроки. Односторонний отказ от исполнения условий настоящего Мирового соглашения, а также одностороннее изменение его положений не допускается.

14. После полного, своевременного и надлежащего исполнения ответчиком обязательств, предусмотренных настоящим Мировым соглашением, обязательства Сторон будут считаться полностью выполненными.

15.Стороны соглашаются, что с момента утверждения этого Мирового соглашения судом в них будут отсутствовать любые материальные и нематериальные претензии по Спору, не обусловленные этим Мировым соглашением, и любых судебных расходов, не обусловленных этим Мировым соглашением (при условии надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств Мирового соглашения).

16. Истец и ответчик заявляет, что ни в процессе заключения этого Мирового соглашения, ни в процессе выполнения его условий ни были, не будут и не могут быть нарушены права любых третьих лиц, в том числе и государства.

17. Данное Мировое соглашение подается Сторонами в Суд для ее утверждения путем вынесения постановления.

18. Эта Мировое соглашение вступает в силу с момента его подписания, и начинает действовать и становится обязательным для выполнения со дня вынесения постановления суда о его утверждении. Это Мировое соглашение действует до полного выполнения обязательств, предусмотренных настоящей Мировым соглашением.

19. Постановление суда об утверждении этого Мирового соглашения является исполнительным документом согласно статье 193 Хозяйственного процессуального кодекса Украины и пункта 2 части первой статьи 3 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

20. В случае невыполнения утвержденного судом мирового соглашения (невыполнение, ненадлежащее выполнение, выполнение с нарушением сроков и т.д.) определение суда об утверждении мирового соглашения может быть подано Истцом для ее принудительного исполнения в порядке, предусмотренном законодательством для исполнения судебных решений.

21. Это Мировое соглашение заключено в соответствии с требованиями статьи 192 Хозяйственного процессуального кодекса Украины и является, согласно части четвертой статьи 192 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, основанием для прекращения производства по делу № 911/2880/20.

22. Стороны подтверждают, что им понятны последствия заключения этого Мирового соглашения, предусмотренные ею обязательства, и процессуальные последствия ее утверждения судом.

23. Это Мировое соглашение составлено на украинском языке в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр предоставляется в Хозяйственный суд Киевской области к материалам дела №911/2880/20, и по одному – для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАК", Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

2. Закрыть производство по делу №911 / 2880/20.

3. Вернуть Акционерному обществу "Фармак" из Государственного бюджета 7357, 00 (семь тысяч триста пятьдесят семь гривен) судебного сбора, перечисленного в соответствии с платежных поручений по №№ 0000233558, 0000233559, 0000233560, 0000233561, 0000233562, 0000233564, 0000233565 от 31.07.2020.

4. Определение является исполнительным документом и может быть предъявлено к исполнению в течение трех лет со следующего дня после вступления в законную силу.

5. Оригинал постановления направить истцу, копию постановления – ответчику.