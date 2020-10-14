Опрос Зеленского в день местных выборов: в ОП озвучили темы

В день местных выборов 25 октября украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.

Как сообщило издание "Страна" в Telegram-канале в среду, 14 октября, об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, 13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.

В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.

Позже Зеленский лично озвучил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?