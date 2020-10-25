Опрос Зеленского: стало известно, когда появятся результаты голосования

Первые результаты по всеукраинскому опросу президента Владимира Зеленского могут появиться уже в понедельник, 26 октября.

Об этом для "Страны" рассказал спикер проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин. Он отметил, что после завершения голосования волонтеры передадут коробки с анкетами своим координаторам.

"В Киеве есть 10 помещений, в которые волонтеры будут приезжать с запломбированными коробками. Там эти пломбы будут проверять, вскрывать. Потом отдельно разложат анкеты исходя из ответов на первый вопрос – "да", "нет", поврежденная анкета или человек вообще не голосовал. Результаты вносятся в специальную форму. И так пять раз, по каждому вопросу – анкеты разложили, записали результаты, отправили в чат-бот. Все анкеты и финальные бланки упаковали и отдали своему координатору", – сказал он.

По его словам, следить за процессом подсчета анкет можно будет онлайн. Также для СМИ будут проводить брифинг.

Отметим, что руководит опросом Зеленского музыкальный редактор студии "Квартал 95" Артем Гагарин.

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.