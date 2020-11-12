Опрос Зеленского проигнорировало более 80% украинцев
В общенациональном опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, не принимали участие 80,5% украинцев.
Об этом сообщили в социологическом центре "Социс". Соответствующее исследование проводили с 28 октября по 2 ноября 2020 года.
По данным социологов, 16,5% среди всех респондентов отметили, что участвовали в опросе, 0,6% – дали другой ответ.
Также отмечено, что 68% респондентов ответили, что проведение опроса на выходе из избирательных участков никак не повлияло на их отношение к Зеленскому. У 10,3% оно "несколько улучшилось".
Еще 7,9% сообщили, что отношение к главе государства после опроса "несколько ухудшилось", 5,9% – " существенно ухудшилось", 2,4% – "существенно улучшилось".
Соцопрос проводился методом CATI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.
Объем выборки составил две тысячи респондентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всеукраинский опрос, который в день местных выборов 25 октября инициировал Зеленский, вызвал ряд скандалов.
Так, украинцы массово отказывались принимать в нем участие, а некоторые, наоборот, смогли проголосовать несколько раз.
Например, в Хмельницком координатор "Гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд принять участие в опросе президента.
Впрочем, организаторы опроса "5 вопросов от президента" назвали ситуацию в Хмельницком подготовленной провокацией.
А в Комитете избирателей Украины отметили, что опрос привел к ряду конфликтов и отдельным нарушениям избирательного законодательства в день голосования.
В опросе "5 вопросов от президента", который проводила компания "Зе Медиа", приняли участие около 5 млн украинцев.