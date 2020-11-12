Опрос Зеленского проигнорировало более 80% украинцев

В общенациональном опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, не принимали участие 80,5% украинцев.

Об этом сообщили в социологическом центре "Социс". Соответствующее исследование проводили с 28 октября по 2 ноября 2020 года.

По данным социологов, 16,5% среди всех респондентов отметили, что участвовали в опросе, 0,6% – дали другой ответ.

Также отмечено, что 68% респондентов ответили, что проведение опроса на выходе из избирательных участков никак не повлияло на их отношение к Зеленскому. У 10,3% оно "несколько улучшилось".

Еще 7,9% сообщили, что отношение к главе государства после опроса "несколько ухудшилось", 5,9% – " существенно ухудшилось", 2,4% – "существенно улучшилось".

Соцопрос проводился методом CATI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.

Объем выборки составил две тысячи респондентов.

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