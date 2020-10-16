Опрос Зеленского поддержали менее половины украинцев – "Рейтинг"

42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день выборов.

33% респондентов заявили о нейтральной и 22% – об отрицательной позиции по отношению к этой инициативе, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14 – 16 октября.

60% граждан Украины знают, что Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября. Из них 25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% – что-то слышали.

40% опрошенных заявили, что ничего об этом не знают. Относительно высокий уровень осведомленности – среди жителей городов и старшего населения.

Жители Востока и Юга страны, жители сел и малых городов, избиратели партии "Слуга народа" лучше поддерживают эту идею. Негативно настроены старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность".

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5 тыс. Респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,4%.

Результаты социологического опроса ratinggroup.ua

Результаты социологического опроса ratinggroup.ua

Результаты социологического опроса ratinggroup.ua

Результаты социологического опроса ratinggroup.ua

Результаты социологического опроса ratinggroup.ua

Пять вопросов от Зеленского obozrevatel.com

Как сообщил OBOZREVATEL, Зеленский решил спросить украинцев о сокращении количества нардепов, каннабисе и Будапештском меморандуме. Два других вопроса касались создания свободной экономической зоны на Донбассе и наказания за коррупцию.

Он также допустил, что всенародные опросы общественного мнения станут ежемесячными или даже еженедельными.