Опрос Зеленского поддержали менее половины украинцев – "Рейтинг"

42% украинцев положительно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день выборов.

33% респондентов заявили о нейтральной и 22% – об отрицательной позиции по отношению к этой инициативе, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14 – 16 октября.

60% граждан Украины знают, что Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября. Из них 25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% – что-то слышали.

40% опрошенных заявили, что ничего об этом не знают. Относительно высокий уровень осведомленности – среди жителей городов и старшего населения.

Жители Востока и Юга страны, жители сел и малых городов, избиратели партии "Слуга народа" лучше поддерживают эту идею. Негативно настроены старшие опрошенные и избиратели партии "Европейская солидарность".

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5 тыс. Респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,4%.

Как сообщил OBOZREVATEL, Зеленский решил спросить украинцев о сокращении количества нардепов, каннабисе и Будапештском меморандуме. Два других вопроса касались создания свободной экономической зоны на Донбассе и наказания за коррупцию.

Он также допустил, что всенародные опросы общественного мнения станут ежемесячными или даже еженедельными.